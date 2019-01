Dani Rovira comparte el vídeo del brutal atropello que sufrió mientras montaba en bicicleta

Dani Rovira protagoniza el documental solidario 'Todos los caminos', de Paola García Costas, que busca concienciar sobre el síndrome de Rett y del que asegura todavía estar "en estado de shock", tras haberse jugado la vida durante el rodaje, en el que sufrió un atropello.

Durante la grabación del recorrido, los protagonistas fueron arrollados por un coche, lo que implicó un antes y un después en sus vidas: “El documental es como la vida. Pensamos que podríamos perdernos, pincharnos, o que alguien se lesionara, pero no entraba en nuestras cábalas que de repente viniera un coche y nos atropellara. En ese instante no fui muy consiente, pero después de ver el documental sí que estoy en estado de shock, todavía no me lo creo“, ha añadido Rovira.

En el filme, que estrena este viernes 11 de enero, Rovira emprende esta aventura deportiva, junto con Francisco Santiago, el padre de Martina, una niña afectada por la enfermedad rara del Síndrome de Rett, y dos amigos, Martín y Germán, quienes se unen en un acto de solidaridad y compañerismo para llegar a una cita con el Papa Francisco en El Vaticano y visibilizar esta enfermedad rara, que sufren más de 2.500 niñas en España.

“Ya me había embarcado en retos físicos con anterioridad, pero aquí el peligro era que no lo teníamos controlado, no teníamos idea del peligro del reto hasta que lo hicimos, hasta la mitad del documental en el que, con el accidente, vivimos un punto de inflexión. El miedo real lo pasé al día siguiente cuando nos tocó volver a montarnos en la bici. Me temblaban las piernas y las primeras tres horas no hablábamos”, comenta.