Cheste reabre sus puertas a MotoGP un año después de la trágica DANA: así ha cambiado el circuito

MotoGP está de vuelta en Cheste. Un año después de que el GP de la Comunidad Valenciana se tuviera que cancelar por la DANA, el circuito de Ricardo Tormo ha reabierto sus puertas a los aficionados para celebrar la última carrera de la temporada 2025. Aquellas lluvias torrenciales arrasaron el icónico trazado de Cheste, pero con la ayuda del gobierno valenciano y el trabajo incansable de los operadores han conseguido recuperar la normalidad.

Después de la DANA hubo una imagen que se hizo viral, la del acceso principal que estaba completamente destrozado. La fotografía de la entrada principal al circuito de Cheste con un agujero en medio de la carretera desató la preocupación a falta de poco menos de un mes para la celebración del Gran Premio de MotoGP. Una prueba en la que, además, estaba en juego el título de la categoría reina que acabó ganando Jorge Martín en el GP Solidario de Barcelona.

Desde el Ricardo Tormo se marcaron una meta: llegar al GP de MotoGP este mes de noviembre. Y lo han conseguido. Los parkings, que también se vieron bastante afectados, han sido arreglados y reasfaltados. En la entrada principal es donde más trabajo han tenido, pero también han logrado dejarla como nueva.

Hasta el Media Center ha cambiado. Aquí el suelo y las mesas, donde han puesto unos paneles, son completamente nuevos. E incluso han cambiado el techo donde todavía se pueden apreciar algunas humedades que dejó la maldita DANA. Lo cierto es que el circuito ha sufrido un lavado de cara a la fuerza y ha quedado como nueva, y la gente ya disfruta de ver a los mejores pilotos del mundo del motociclismo en pista.