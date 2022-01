Gerard Piqué ha vuelto a ser protagonista en redes sociales por una acción durante el Mallorca – Barcelona. El central lanzó una falta en el minuto siete del encuentro, una imagen muy poco habitual en el conjunto azulgrana. Esta imagen provocó las mofas de algunos ex compañeros. Su amigo Cesc Fábregas fue el primero en reírse de la jugada .

«Gerard Piqué chutando una falta directa en 2022, verlo para creerlo», dijo el ex del Barça acompañando el mensaje con dos caritas riéndose. No es nada habitual ver esta imagen pero las numerosas bajas que tenía el cuadro catalán han provocado que el capitán cogiera el balón y ejecutara el lanzamiento.

@3gerardpique chutando una falta directa en 2022, verlo para creerlo 😂😅 — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) January 2, 2022

Fue una situación un tanto extraña, más aún teniendo en cuenta que sobre el césped se encontraba un futbolista como Frenkie de Jong que dispone de un golpeo sensacional. No obstante fue el central el que ejecutó el disparo y no lo hizo nada mal, aunque no logró encontrar portería.