Cesc Fábregas, ex del Barcelona y que también fue internacional con España ganando las Eurocopas de 2008 y 2012 y el Mundial del 2010, abandonará el equipo del Principado tras haber sufrido un calvario por culpa de las lesiones, que según él mismo ha confirmado en una entrevista al medio So Foot.

«Es seguro que entre el Mónaco y yo hemos terminado. Mi contrato expira el próximo junio y estoy buscando un nuevo comienzo», explicó el mediocampista español.

«Mi cabeza necesita un nuevo comienzo en otro lugar. Es el peor año no solo de mi carrera, sino también de mi vida, porque cuando no soy feliz en el fútbol, no soy feliz en mi vida», añadió Cesc en relación a las lesiones que le han tenido parado gran parte de la temporada.

«Este año he sufrido mucho y ha sido fuerte mentalmente. Este año ha sido tan malo que no puedo terminar con esto. No después de construir esta carrera. Quiero seguir jugando», comentó el todavía jugador del Mónaco en una entrevista en So Foot.

La temporada de Cesc en el Mónaco

Esta es su cuarta temporada en el club del Principado, pero solamente ha disputado seis partidos a lo largo del año entre Ligue 1, Copa de Francia y Europa League. Desde septiembre, el centrocampista ha sido incapaz de disputar ni un solo minuto debido a las molestias en su tobillo, además de estar con Covid. Por todo esto, se ha visto obligado a jugar con el equipo filial del Mónaco. Con 35 años, acaba contrato este verano y tendrá que buscar nuevos retos futbolísticos.