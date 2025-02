Casi llegan a las manos: dos jugadores del Barcelona de baloncesto se pelean en pleno partido

Ni una abultada victoria exime a este Barcelona de baloncesto de la tensión que día a día se vive en el vestuario. Youssoupha Fall y Tomas Satoransky protagonizaron un tremendo enganchón en pleno partido entre el equipo culé y el Maccabi Tel Aviv. Ambos tuvieron que ser frenados, especialmente el pívot senegalés de 2,21 metros de altura y 125 kilos de peso, que se dirigió hacia el base checo (2,01 m. y 95 kg.) mientras estaba sentado en el banquillo y debió ser apartado para no generar un conflicto mayor.

El incidente ocurrió durante un tiempo muerto en el tercer cuarto, cuando Satoransky le echó en cara a Fall una mala acción defensiva. El calentón del pívot fue tal que esto desembocó en un rifirrafe en el que acabaron deteniendo al senegalés, que quería traspasar la barrera publicitaria y abalanzarse hacia su propio compañero, habitual base del Barça.

«¡No puedo más, no puedo más!», exclamaba Satoransky, fruto de la desesperación que se vive en el equipo dirigido por Joan Peñarroya, que está teniendo una temporada más que mediocre. Varios compañeros, sobre todo Dame Sarr y Justin Anderson, acompañados por el cuerpo técnico, lograron contener a Fall, que iba directamente a por el checo.

Evidentemente, Peñarroya fue preguntado por este incidente tras un encuentro en el que los culés arrollaron a los israelíes (100-71) en el Palau Blaugrana. «No lo he visto, pero si hay tensión siempre es bueno», dijo el entrenador del Barça para sorpresa de todos. Minutos después, este comentó que se había enterado al salir del campo, pero que no lo había visto in situ.

Peñarroya explica la tensión en el Barcelona

«Es una situación de tensión. Venimos de días complicados, que haya tensión en el equipo es bueno, pero no sé qué se ha visto en las imágenes. Tenemos que controlar estos momentos. Que haya tensión, con tantos partidos y desgaste, es lógico. Si la cosa ha ido a más, hablaremos e intentaremos controlarlo», afirmó.

Por último, y en esto no le falta razón, Peñarroya dijo que «esta es la Euroliga más competida de la historia», en la que «se pasa en una semana de ser un desastre a luchar por todo». Actualmente, el Barcelona está octavo en la clasificación y busca a toda costa los play off tras caer el pasado año en la ronda previa en la Final Four ante el Olympiacos.