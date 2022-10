Carlos Sainz revela el motivo que le ha impedido luchar por el título mundial

Carlos Sainz ya ha completado su mejor año en la Fórmula 1 en cuanto a resultados, ya que por primera vez ha roto la barrera de los 200 puntos y aún faltan cuatro carreras para incrementar su botín, pero al mismo tiempo es consciente de que se le ha escapado una oportunidad de aspirar a su primer Mundial. Con el título ya en manos de su antiguo compañero de equipo Max Verstappen, el español ha explicado cuál ha sido su principal lastre esta temporada.

«Este año finalmente tenía un coche competitivo, capaz de luchar por victorias, y de repente me encontré a más de dos décimas de mi compañero de equipo, algo que nunca me había pasado. Me comí la cabeza para entender de donde salía esa desventaja y fue frustrante porque era la primera vez que podía luchar por las victorias», se sinceró Sainz.

La única solución que le quedó fue «cambiar por completo el estilo de pilotaje». «Y eso lleva tiempo. También tuve que probar cosas con la puesta a punto y la mayoría fueron en la dirección equivocada. Ya no hay test, por lo que debes hacer esas pruebas durante los fines de semana de carrera. Eso implica otro fin de semana sin rendimiento», lamentó.

Sigue sin satisfacción plena

Después de sufrir tres abandonos en las ocho primeras carreras del año, Sainz por fin empezó a encontrarse mejor con el coche cuando llegó el Gran Premio de Canadá, allá por el mes de junio. «Desde ese momento empecé a rendir un poco mejor. A veces sucede en la carrera de un piloto. Te subes a un coche, como hice yo en 2021, y no haces nada: simplemente lo conduces y eres rápido de inmediato. Otra vez te subes a un coche diferente, crees que has hecho un buen tiempo de vuelta y luego al compararte con otros ves que no es tan bueno. Es natural, pero me frustró que tuviera que pasarme justo cuando tenía un coche competitivo», detalló en declaraciones a Motorsport.com.

Pese a su mejor entendimiento del Ferrari durante la segunda mitad de la temporada, Sainz sigue sin encontrarse plenamente a gusto con su máquina. «Todavía no es un coche que me guste, honestamente, en la forma de pilotarlo. Aún tengo que pensar mucho mientras conduzco y no lo hago con total naturalidad, pero al menos sé que, si junto todas las piezas, puedo estar en la pelea», resumió, una situación que espera arreglar de cara a 2023.