Carlos Sainz, más ambicioso que nunca: «Es una carrera acabar con los dos coches en el podio»

Carlos Sainz compareció ante los medios de comunicación al término de la carrera al sprint del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. El piloto de Ferrari acabó tercero cuando salía desde la quinta posición y se mostró muy satisfecho por ello, y por prolongar la consistencia de la escudería italiana en las dos últimas fechas. Además, se acordó de la gran vuelta que estuvo obligado a realizar en la SQ1 para no salir último.

Lluvia

«Sí con condiciones complicadas, era la primera vez que usábamos los intermedios, experimentarlo en mitad de un fin de semana nunca es fácil. Estaba teniendo problemas en la alta velocidad pero he conseguido algo de ritmo».

Ritmo

«Quizá podíamos haber sido un poco más rápidos, pero cuando hemos pasado a Hulkenberg tenía más confianza. Después no he podido meterme cerca de ‘Checo’. Un buen resultado e intentaremos hacerlo bien mañana de nuevo».

Tercero

«Estoy contento de estar aquí tercero. He tenido que hacer una vuelta al final de la q1 y desde entonces me he sentido con mucha confianza en el coche, y hoy he fluido fácilmente. He podido salir bien, he intentado acercarme a ‘Checo’ pero con la degradación y el aire sucio no he podido presionar más».

Mejoras

«No están mal. Obviamente Max Verstappen está muy por delante de nosotros. Espero que el coche se sienta tan bien como se ha sentido durante la qualy, lo que quiere decir que será una buena carrera para acabar con los dos coches en el podio».

Incidente en la calificación

«Pensaba que me iba a quedar en la Q1, veía todo muy negro, pero luego hemos conseguido un buen resultado»

Remontada

«Espero que esto sea el principio de darle la vuelta a la temporada. Si mañana el coche va bien también en carrera… no pido un buen ritmo sino un ritmo decente para aguantar segundos y terceros. Optimista pero también precavido porque las últimas veces que hemos salido adelante hemos degradado e ido para atrás. A ver si las mejoras sirven para arreglarlo».