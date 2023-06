Carlos Sainz: «El equipo hizo lo correcto»

Carlos Sainz compareció ante DAZN tras el desenlace de la carrera en el Gran Premio de Canadá. El madrileño fue sexto gracias a una buena estretegia de Ferrari durante la bandera amarilla, que decidió no parar a sus pilotos en boxes. Por ello, se mostró satisfecho tanto con su papel en la prueba canadiense (6º) como con la decisión de su equipo, cuando le dijo a Charles Leclerc que no iba a ser adelantado por su compañero.

Sensaciones

«Contento porque hoy he ido rápido y cómodo. Hemos solucionado algunos problemas y el coche iba perfecto. He tenido buen ritmo y al final no pude hacer mucho porque la carrera estaba acabada».

Decisión de Ferrari

«Tiene sentido. Estábamos intentando mantener el primer stint. Iba rápido con la media de ritmo. Podía extender el juego, pero al final el equipo hizo lo correcto y hemos conseguido el objetivo».