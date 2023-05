Carlos Sainz atiza a Ferrari: «Nos hemos pegado un tiro en el pie»

Carlos Sainz compareció ante los medios de comunicación minutos después del término del Gran Premio de Miami. El madrileño superó su posición respecto a Azerbaiyán pero ese quinto puesto le supo a poco al partir desde el tercer lugar en la parrilla. El piloto de Ferrari rajó del rendimiento de su monoplaza al haber sufrido una gran degradación en sus neumáticos por la que perdió la cuarta plaza.

Neumáticos duros

«A ver cómo lo explico. Me he sentido muy bien y me he pensado que el podio era posible porque tenía un stint muy fuerte. Al parar y hacer un par de vueltas rápidas con los duros se me ha arruinado la carrera.Tenemos muy poca flexibilidad con nuestro coche para hacer estrategias diferentes. Sufrimos mucho con el sobrecalentamiento de los neumáticos y la inconsistencia».

Estrategia

«Tenemos que seguir probando cosas, siempre lo hacemos. Luchamos por la pole el sábado y el domingo nos dan la bofetada. Los Red Bull van lanzados, Aston Martin tienen mejor degradación… Si hubiésemos hecho una estrategia mas estándar hubiéramos sufrido menos y eso nos ha costado el cuarto puesto».

Undercut a Alonso

«He entrado pasado y eso que lo había ensayado. He estado toda la carrera preocupado por un coche de seguridad. He empujado a Alonso todo lo que he podido pero con los segundos neumáticos nos hemos pegado un tiro en el pie. Muchos errores, pasadas de frenada… Es muy difícil de llevar».