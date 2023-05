Fernando Alonso dejó uno de los grandes adelantamientos en el Gran Premio de Miami. El piloto asturiano no tuvo compasión con Carlos Sainz y le pasó en la segunda zona de DRS a la que tuvo opción. El Ferrari no fue rival para el AMR23 que conduce el bicampeón del mundo, que no pudo evitar ser superado en velocidad por su compatriota.

Con los Red Bull mandando en Miami, la tercera plaza del podio se la disputaban los dos españoles. Verstappen había pasado antes a ambos, pese a que salían segundo y tercero y el neerlandés noveno. Con Sainz sancionado con cinco segundos, al de Aston Martin le valía con mantenerse en esa ventaja para subirse al podio, pero quiso más.

Fernando Alonso consigue superar a Carlos Sainz y a Ocon ✅ ¡Solo tiene a los Red Bull por delante!#MiamiDAZNF1🇺🇸 pic.twitter.com/aNfxVu9Yih — DAZN España (@DAZN_ES) May 7, 2023

Sainz le hizo el undercut a Alonso en su parada, pero el asturiano apenas tardó dos vueltas en devolverle el adelantamiento en la pista. Se pegó al madrileño y, en cuanto abrió DRS, se lanzó a por él. Carlos no pudo poner oposición para evitar que Alonso le alejase un poco más del podio y le pasase al final de la recta.