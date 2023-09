Carlos Alcaraz, el ‘mejor amigo’ de las celebrities

Que Carlos Alcaraz se haya convertido en un ídolo de masas puede ser considerado como algo incluso lógico y habitual, atendiendo a los numerosos éxitos deportivos del que es, en la actualidad y con permiso de Novak Djokovic, el mejor tenista del mundo. Sin embargo, el desparpajo y la actitud del joven Alcaraz le han hecho ir un paso más allá hasta convertirse en dolo de las celebrities nacionales e internacionales, que en algunos casos han encontrado incluso una amistad con el tenista de El Palmar.

El último vínculo que se le ha conocido a Carlos Alcaraz es con un futbolista de su amado Real Madrid, la sensación Jude Bellingham. Habitual en sus celebraciones icónicas y variopintas, Alcaraz optó, tras ganar a Alexander Zverev en cuartos de final del US Open 2023, por realizar el gesto al que ha acostumbrado Bellingham a los espectadores cuando anota un gol, mirando a la grada y con los brazos abiertos en forma de cruz. Carlitos no se quedó ahí, si no que le dedicó un tuit, con la foto, al internacional inglés, quien no dudaría en responder. «¡Qué maquina!», le contestó Jude, acompañando la respuesta de un mensaje de ánimo.

Esta función de relaciones públicas de Carlos Alcaraz, sobre todo a través de Twitter, ya la hemos visto en el pasado, y sus conversaciones y dedicatorias más llamativas son las que dedica a Fernando Alonso. El piloto asturiano, pese a la diferencia de edad que le separa de Carlitos, recogió el guante tras los mensajes que enviaba el tenista a través de la cámara de realización de las victorias, al hilo de la potencial victoria 33 del de Aston Martin. Ahora, ya entendemos como habitual el vínculo, en una relación en la que el atrevimiento de Alcaraz ha sido clave.

La amistad entre Alcaraz y Jimmy Butler

Otra de las amistades de Carlos Alcaraz en el mundo del deporte, posiblemente la más especial, es la que le une a la superestrella de la NBA y jugador franquicia de los Miami Heat, Jimmy Butler. Desde que le viera en directo en el Masters 1000 de Miami 2022, unido a una visita de Carlitos a un partido de baloncesto suyo, Butler se ha convertido en fan incondicional del español y en el US Open 2023 se le ha vuelto a ver junto con su amigo Carlos, al que presentó al artista internacional J Balvin, quien también alucinó con el talento del número uno sobre las pistas de Nueva York.

En el US Open también hemos visto a Ben Stiller o a Sebastián Yatra, otro amigo de Carlos Alcaraz, con el que compartió mensajes a través de las redes sociales y también pista en un partido de dobles antes del inicio de la competición en Nueva York. A ambos se les vio cómplices, como si se conocieran de toda la vida, y es que con Alcaraz, al menos en apariencia, resulta muy sencillo tratar y estar cómodo.

Alcaraz y sus amigos madridistas

En el Mutua Madrid Open, Carlos Alcaraz ha sido campeón de las ediciones de 2022 y 2023 y es habitual que el público más granado se instale en los palcos, con el aliciente extra de poder compartir unos minutos al término de su partido con el campeón español, siempre abierto a ello. Así conoció Alcaraz a Aitana, quien le felicitaría después por su triunfo en Wimbledon o a los jugadores del Real Madrid, Vinicius Jr y Rodrygo Goes, casi de su misma edad y con quien también se inmortalizó para las redes sociales. En lo que al ambiente futbolístico se refiere, también hay que destacar su gran amistad con Sergio Reguilón, así como también con la pareja de este, la influencer Marta Díaz.