Carlos Alcaraz – Dominik Koepfer del US Open 2023: horario, canal TV y cómo ver online en directo el partido

Después de unos días de espera le toca debutar a Carlos Alcaraz en el US Open 2023. Lo hará en primera ronda frente al alemán Dominik Koepfer y el de El Palmar tendrá que comenzar defendiendo el título de campeón de la pasada edición después de ganar Wimbledon hace unas semanas ante Novak Djokovic y haber perdido, frente a Nole, la final del Masters 1.000 de Cincinnati.

Dos semanas tenemos por delante para saber si Carlitos Alcaraz es capaz de romper la maldición que existe en el US Open para revalidar el título. Y es que hace unos 15 años que nadie es capaz de ganar por segunda vez consecutiva este último Grand Slam del año. Veremos si el número uno del ranking de la ATP es capaz de volverse a coronar en Flushing Meadows después de ganarle el año pasado a Casper Ruud en la gran final.

Sin Rafa Nadal, el gran enemigo ahora mismo de Carlos Alcaraz es Novak Djokovic. Los amantes de este deporte vuelven a esperar un duelo entre ambos después de las finales apasionantes que hemos vivido estas semanas entre ellos. En Wimbledon la victoria se la llevó el tenista murciano, pero unos días después, en Cincinnati, el serbio se tomó la revancha en un auténtico partidazo.

Esta será la primera ocasión en la que Carlos Alcaraz y Dominik Koepfer se vean las caras en el circuito de la ATP. Hay que recordar que el tenista español continúa siendo el número 1 del ranking, mientras que el veterano alemán ocupa el puesto 75. Pese a la gran diferencia no será un camino de rosas para el murciano, que no podrá confiarse si no quiere llevarse un susto en su debut en primera ronda en este US Open 2023.

A qué hora juega Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz se medirá a Dominik Koepfer en el partido correspondiente a la primera ronda del US Open 2023. Este partido será, sin duda, entretenido y el murciano necesita comenzar con buen pie el último Grand Slam del año en el que defiende la corona después de llevárselo hace un año. El de El Palmar llega tras perder la final del Masters 1.000 de Cincinnati y el único deseo es que esta vez no le suceda lo mismo en Nueva York. Para comenzar con buen pie tendrá que ganar al alemán en la madrugada del martes 29 al miércoles 30 en un choque que no comenzará antes de las 2:15 horas (una menos en las Islas Canarias).

Cómo ver por TV el Alcaraz – Koepfer

Este Carlos Alcaraz – Dominik Koepfer se podrá ver por televisión en directo a través de Movistar+, que es la cadena que ha adquirido los derechos del US Open 2023 en España. El encuentro se podrá seguir en sus canales de Vamos y Movistar Deportes, además de ser retransmitido en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. En OKDIARIO te ofreceremos la mejor información acerca de todo lo que ocurra en este partidazo.