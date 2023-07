Carlos Alcaraz desvela su verdadero estado físico antes del asalto de Wimbledon

Carlos Alcaraz está listo para Wimbledon. El número uno del mundo llegaba al Grand Slam británico entre algodones, con algo de dudas por sus molestias que sintió en la final de Queen’s, pero el propio tenista se ha encargado de zanjar todos los rumores asegura que se siente «genial». «Físicamente, ahora mismo, me siento genial. Estoy totalmente listo para comenzar Wimbledon», comentó el murciano.

«Me siento genial. Ya he tenido un par de entrenamientos aquí y me siento muy bien, con muchísima energía. Tengo muchas ganas de disputar mi primer partido aquí en Wimbledon», comenzó diciendo Alcaraz al ser preguntado por sus sensaciones en hierba después de conquistar Queen’s de forma incontestable perdiendo sólo un set en todo el torneo.

Respecto a su estado físico, el pupilo de Juan Carlos Ferrero desveló que ha estado trabajando toda esta semana para acabar con las molestias y ahora mismo está «listo para comenzar Wimbledon». «Me siento genial. Estoy trabajando esta semana para tratar de no sentir el dolor que sentí en la final de Queen’s. Físicamente, ahora mismo, me siento genial. Estoy totalmente listo para comenzar Wimbledon».

La presión de jugar contra Djokovic

Pese a llegar como primer cabeza de serie del torneo londinense, por delante de Djokovic, Alcaraz reconoció que lo más difícil de enfrentarse al serbio «es la presión. La presión que él pone en cualquier jugador. No solo conmigo, exige jugar a su mejor nivel a cualquier jugador durante tres horas en un Grand Slam. Hablo meramente de los Grand Slams. Es algo que debo aprender a manejar, pero quiero conseguirlo de verdad. Espero poder jugar la final aquí contra él, pero para mí, esto es lo más complicado de enfrentar a Djokovic».

Respecto a la presión mental de llegar como número uno del mundo, Alcaraz aseguró que no siente «demasiada presión acerca de ser número uno del mundo. Sé lo que tengo que hacer: jugar, tratar de encontrar mi mejor nivel, intentar ganar títulos. Si no lo hiciese, es algo que para mí no tendría importancia. No pienso demasiado en que soy el número uno, intento alejarme de toda esa presión».