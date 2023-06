El feo de Wimbledon a Djokovic: hace campaña con Alcaraz como gran estrella del torneo

Wimbledon se presenta como uno de los principales acontecimientos deportivos, a nivel mundial, que se darán este verano. El motivo destacado no es otro que la competitividad que existe en estos momentos entre las dos grandes figuras del circuito ATP, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, que podrían vivir un segundo duelo de tú a tú, casi consecutivo, en la lucha por un Grand Slam. En Londres ambos jugadores podrían medirse en la final, pero una iniciativa del torneo ha hecho que los seguidores de las dos estrellas de la ATP estén enfrentados desde días antes del pistoletazo de salida a la competición.

A menos de una semana del inicio del Wimbledon, que se disputa este 2023 entre el lunes 3 de julio y el domingo 16 de julio, fecha de la final masculina, el torneo londinense se ha mojado a la hora de designar a las cabezas de cartel del torneo, y extrañamente no se ha decidido por Novak Djokovic, vigente campeón, ganador en siete ocasiones y gran favoritos para la presente edición, como principal reclamo para la competición individual en hombres.

A cambio del que las apuestas y los expertos dan como grandísimo favorito al título, Wimbledon decidió promocionar la figura de Carlos Alcaraz como reclamo de presente y futuro, en un cartel con retratos en los que también salen la joven Cori Gauff, Roger Federer, Serena Williams, Stefi Graff y Bjorn Borg. El objetivo del torneo, que promociona y comparte la publicidad con el lema ‘siempre, como nunca antes’, es mezclar figuras de pasado, más o menos reciente, y de presente y futuro, donde estaría encuadrado Alcaraz y no un Novak Djokovic que, pese a ser el dominador presente del torneo y de la superficie de hierba, no tiene un futuro tan prometedor como el del actual número uno del mundo, básicamente por sus 36 años de edad y los 20 de Carlos.

Este cartel, sin embargo, ha llamado la atención dentro de los promocionales que se ven en el All England Club, y lo hace por la no presencia de Novak Djokovic, quien esta temporada, de ganar Wimbledon, alcanzaría en el tope moderno a Roger Federer con ocho títulos, además de coronarse campeón de los tres Grand Slam que van en 2023. La organización del torneo, que publicó en primera instancia este cartel, compensó, debido a las críticas provenientes del fandom de Djokovic, con otro que aparece en su encabezado en las redes sociales y en el que aparecen tanto Novak como otro gran olvidado, un Pete Sampras que tiene, como el serbio, siete entorchados de campeón en Wimbledon.

Sin embargo, la campaña de Wimbledon con Alcaraz es obvia y quedó patente en otro cartel publicado con anterioridad y en el que fueron reproduciendo los duelos del pasado hasta llegar al presente, en primer plano y por delante de las figuras de Nadal, Federer y el propio Djokovic, donde estaban Carlos Alcaraz y el que fuera su verdugo en octavos de final en la edición de 2022, el italiano Jannik Sinner.

At Wimbledon, we've witnessed epic rivalry after epic rivalry, lifting the sport to new heights ✨

Here's to the next generation of headline acts… pic.twitter.com/Lq9J2qVQEn

— Wimbledon (@Wimbledon) June 20, 2023