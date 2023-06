Alcaraz: «Las opciones de Wimbledon no cambian mucho porque allí jugará Djokovic»

Carlos Alcaraz hizo historia en Londres después de lograr su primer título en hierba con tan solo 11 partidos disputados. El Master 500 de Queen’s supone un gran bálsamo de cara al próximo Grand Slam de Wimbledon que dará comienzo el próximo 3 de julio. El murciano es uno de los favoritos, pero tiene claro que Djokovic es el gran rival a batir.

«Las opciones de Wimbledon no cambian mucho porque allí jugará Djokovic. Estoy muy contento de ser número uno pero de cara a Wimbledon no cambia mucho ser el uno o el dos. Lo que sí me da es la confianza para afrontar el torneo», decía Alcaraz nada más proclamarse campeón de Queen’s ante De Miñaur.

Respecto a su primera victoria en hierba, el nuevo número uno del mundo se mostró realmente contento: «Significa mucho que puedo jugar bien en hierba. Ser el cuarto español vale mucho para mí porque han ganado leyendas. Ver mi nombre al lado de grandes campeones es un honor».

Y es que Alcaraz volvió a demostrar que no tiene techo. Da igual la superficie. Hace dos semanas estaba peleando con Djokovic por Roland Garros en tierra batida y este domingo era en hierba. Una superficie completamente diferente, pero que ha demostrado de lo que es capaz de hacer. Con tan solo 11 partidos en esta superficie, el murciano rompe las marcas de los tres grandes de la raqueta. Roger Federer necesitó cuatro años y 32 partidos para lograr su primer título; Rafa Nadal, cinco años y 38 partidos. Djokovic fue el que más tiempo necesitó con seis años.

«Para mí el tenis es mi vida, es todo, en cuanto me meto en la pista sonrío y disfruto de cada segundo». Alcaraz tratará de mantener el número uno en las pistas del All England Club de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. «Jugar en estos grandes eventos es lo mejor, y me gusta hacer feliz a la gente que ve y disfruta el tenis», zanjó el murciano.