Alcaraz es el número uno en hierba: tumba a De Miñaur y conquista Queen’s

Tan sólo 16 días después de una de las derrotas más duras de su carrera deportiva, Carlos Alcaraz vuelve a sonreír en pista de la mejor manera que sabe: con un título debajo del brazo. El tenista español saboreó las mieles del triunfo por primera vez en hierba y se lleva consigo el trofeo de campeón del torneo de Queen’s, después de culminar una semana estelar con un triunfo magistral en la final ante Alex de Miñaur, quien no pudo hacer nada para evitar un nuevo logro del niño prodigio del tenis, que vuelve por el camino al número uno del mundo antes de Wimbledon.

Alcaraz se impuso por 6-4 y 6-4 en un partido en el que la igualdad fue la tónica habitual en todos los momentos a excepción de los realmente determinantes, en los que un meritorio De Miñaur bajó el pistón, poniendo la alfombra roja a Carlitos dentro de una nueva exhibición de tenis del jugador de El Palmar. En una hora y 35 minutos, Alcaraz se mostró muy sólido y algo menos brillante que otros días, pero al fin y al cabo, y esto sí que es denominador común de días anteriores, superior a un rival que bajó en dos momentos concretos y se encontró con la ferocidad de un tenista que sigue haciendo historia.

La paridad en un primer set de mucho mérito dejó momentos emocionantes sobre la pista, con los saques recalcándose en importancia y con De Miñaur un punto superior en este aspecto. Sin embargo, Alcaraz supo aguantar, dejar de lado la irregularidad y colocarse en disposición de dar la estocada definitiva en el momento más importante del primer set. De Miñaur se torció, fruto de la presión, y en su primera oportunidad de break, Carlitos se hacía con un break que consolidaría a continuación para colocar el 1-0 en el tanteador del partido.

Quedaba el segundo set, posiblemente el más complicado, y que se inició con un susto, en forma de llamada al fisio de Alcaraz por molestias en la pierna. Por suerte para el murciano, el dolor no fue a más y no era para nada invalidante, por lo que seguir construyendo su asalto al título en Queen’s no iba a ser tan complicado como pareció minutos atrás.

Con el marcador a su favor, Alcaraz se dedicó a sacar adelante su servicio, en uno de sus mejores días del año en este aspecto por potencia, variedad y efectividad, y esperar a que De Miñaur volviera a demostrar un momento de flaqueza. El australiano, con golpes mágicos pero sin la regularidad necesaria para mantenerse ante un top, cedería, con una doble falta, el quinto juego del segundo set, colocando la alfombra roja para que Carlos, con el mero hecho de mantener su saque, pudiera completar el álbum de superficies y coronarse por primera vez rey en un torneo de hierba.

Alcaraz, campeón y número uno

El título de Alcaraz es el undécimo título de su carrera deportiva y el quinto de un 2023 en el que Carlitos sigue sumando victorias y récords a sus escasos 20 años. El título en Queen’s es el primero en hierba y sigue, en los últimos meses, a los conquistados en Buenos Aires, Barcelona y Madrid, sobre tierra batida, e Indian Wells, en pista dura. De esta manera Alcaraz ya tiene títulos en todas las superficies, siendo el único tenista en lograrlo en la presente temporada.

Además, con el título de Queen’s, Alcaraz vuelve al número uno del mundo, que será realidad el próximo lunes con el reseteo de la clasificación ATP. En ella, aparecerá con 7.675 puntos, por encima de un Novak Djokovic que no competirá hasta Wimbledon y se queda con 7.595. El tercer Grand Slam del año marcará un antes y un después en un nuevo capítulo de una lucha por el uno de las más igualadas que se recuerdan en la historia reciente del tenis.