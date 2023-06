A la altura de los más grandes: Louis Vuitton anuncia el fichaje de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz se ha convertido en nuevo embajador de Louis Vuitton. La prestigiosa marca ha anunciado la noticia este miércoles a bombo y platillo: «Louis Vuitton se complace en anunciar que el jugador de tenis número uno del mundo, Carlos Alcaraz, será su nuevo embajador a partir de hoy, 28 de junio de 2023».

El tenista de El Palmar es el actual número uno del mundo y el más joven de la historia en alcanzar ese puesto. La compañía de moda de lujo francesa presume de ese logro conseguido por el murciano. Esto ha provocado que el murciano siga acumulando patrocinadores en su ficha con apenas 20 años. «Es un sueño para mí ser ahora parte de la familia Louis Vuitton», comenzó diciendo el español.

«La verdad es que me siento muy orgulloso. Podríamos incluso decir que es un sueño para mí el formar parte de la familia Louis Vuitton», añadió el vigente campeón de Queens en declaraciones difundidas por la marca francesa que se une así a Nike, Babolat, Rolex, ISDIN, BMW o la Región de Murcia, entre otros. Estos sólo son el principio, ya que a buen seguro llegarán más contratos de patrocinio a lo largo de su carrera que acaba de comenzar.

.@carlosalcaraz for Louis Vuitton. “It’s a dream for me to now be a part of the Louis Vuitton family.” World-renowned tennis champion and the youngest player to be ranked number 1 in history will be joining the Maison as a new House Ambassador. #CarlosAlcaraz #LouisVuitton pic.twitter.com/EUcVb4S8Mc

— Louis Vuitton (@LouisVuitton) June 28, 2023