Medvedev se moja con Alcaraz y pronostica los Wimbledon que ganará en su carrera

A dos días de su debut en Inglaterra, Carlos Alcaraz ha recibido un increíble elogio de un potencial rival en el cuadro del tercer Grand Slam del año. El número tres del ranking ATP, Daniil Medvedev, se deshizo en alabanzas hacia el murciano a la hora de hablar sobre el rendimiento de ciertos tenistas cuando llega la temporada de hierba y, sobre todo, Wimbledon. Este afirmó incluso que puede ganarlo «cinco veces».

Medvedev comenzó detallando la transformación de algunos tenistas cuando vuelven a pisar la hierba. «Es una superficie realmente interesante, porque muchas veces veo jugar a alguien y me digo: Este tipo puede jugar bien en hierba normalmente. Gran saque, gran golpe de derecha, sabe cómo cortar. Y por alguna razón también pienso que no le va a gustar y no le va a ir bien», señaló el ruso.

En ese momento fue cuando el campeón del US Open en 2021 se acordó del español. «Y luego ves a Alcaraz, que piensas que su juego no es realmente adecuado para hierba porque tal vez no va a la red con tanta frecuencia y va y juega muy bien en hierba. Y él mismo dice que es su superficie favorita. Ahí es donde es sorprendente», dijo un sorprendido Medvedev.

Además, este fue un paso más allá y lanzó un pronóstico de lo que puede ser el recorrido del número uno en la gran cita londinense. «Por la forma en que Carlos Alcaraz juega en todas las superficies, puede ganar quizás cinco Wimbledon, pero nunca se sabe. Es una superficie donde es difícil jugar. Creo que su potencial es muy alto en cualquier superficie, pero la hierba es complicado para muchos jugadores. Vamos a ver cómo lo afronta», vaticinó en una entrevista concedida a ATP Tour.

Por su parte, Medvedev nunca ha conseguido pasar de cuarta ronda en Londres, y llega decidido a romper con esa mala racha de años atrás. «Wimbledon es el Grand Slam donde tengo mi peor resultado, Quiero cambiarlo. Siento que soy capaz de jugar bien, pero como siempre, hay muchos rivales duros que no quieren dejarte hacer esto», afirmó el ruso.