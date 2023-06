La conquista de Queen’s ha llevado a Carlos Alcaraz a tomar una decisión con respecto a sus planes de preparación para Wimbledon. El tenista español decidió junto con su equipo borrarse del torneo de exhibición de Hurlingham, en el que debía disputar dos partidos este miércoles y el viernes, y no jugará más hasta el inicio del tercer Grand Slam de la temporada, que se disputa del 3 al 16 de julio en las pistas del All England Club de Londres.

La decisión de Alcaraz de no jugar en Hurlingham viene dada por las molestias en el abductor que sintió en la final de Queen’s del pasado domingo ante Alex de Miñaur, una dolencia que no debe ir a más y que no le impedirá, en principio, partir al 100% desde su partido inaugural en Wimbledon. Sin embargo, al tratarse de un torneo de exhibición, Carlos, junto con su equipo, han decidido que es preferible descansar, tratarse con su fisio Juanjo Moreno y comenzar los entrenamientos directamente en las instalaciones anexas al All England Club.

En el calendario de Carlos Alcaraz estaban incluidos a priori dos partidos como parte de la exhibición de Hurlingham, donde se congregan algunos de los mejores tenistas del mundo y donde Novak Djokovic, principal favorito al título en Wimbledon, hará su primer contacto del año con la hierba en forma de partido no oficial. Alcaraz renunció primero a disputar su encuentro del miércoles, que debía medirle a su rival generacional, el danés Holger Rune, y finalmente ha decidido no saltar a la pista tampoco el viernes, momento en el que estaba estipulado que jugara ante el austriaco Dominic Thiem.

En lugar de disputar los encuentros de exhibición en Hurlingham, Alcaraz realizará trabajo específico junto con su equipo y se centrará en los entrenamientos en pista de hierba para prepararse para su debut en Wimbledon, que será el lunes 3 de julio o el martes 4 de julio. Carlos, como el resto de participantes en los cuadros finales del Grand Slam londinense, conocerá su rival el viernes, con el sorteo del cuadro, en el que ya sabe seguro que no se medirá a Novak Djokovic hasta una hipotética final, ya que ambos son primer y segundo cabeza de serie, respectivamente.

Físico y mente, prioridades de Alcaraz

Las opciones de Alcaraz de cuajar un buen papel en Wimbledon y estar en las rondas finales luchando por el título pasan por una adaptación definitiva a la hierba, que confirme las buenas sensaciones mostradas en Queen’s, pero también por solventar los pequeños problemas físicos, habituales en los tenistas de élite, para que no vayan a más. Carlos ya se perdió el Open de Australia por lesión y en Roland Garros unos calambres fruto de la presión le impidieron competir con Djokovic en semifinales, por lo que la prioridad de su equipo es que el cuerpo y la mente del prodigio de El Palmar estén al 100% para el próximo gran objetivo de la temporada, que ya está a la vuelta de la esquina.