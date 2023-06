Alcaraz se atreve con su once ideal de la historia del fútbol y deja varias sorpresas

Carlos Alcaraz se ha convertido en uno de los deportistas más destacados del planeta, haciendo que su figura destaque más allá de las competiciones de tenis en las que se ha acostumbrado a triunfar y a dar un espectáculo digno de mención en cada partido. Sin embargo, Carlitos es también un gran aficionado a otros deportes, como es el caso del fútbol, y no ha dudado en dejar su impronta escogiendo a sus favoritos en un once ideal histórico en el que algunas elecciones resultan llamativas.

Para entender la unión de Carlos Alcaraz con el fútbol hay que señalar su sentimiento madridista, algo que se muestra en un once ideal en el que destacan los jugadores del Real Madrid, sobre todo de una época que coincidió con un periodo infantil en el que a buen seguro que Carlitos enloqueció con los éxitos del conjunto blanco, que contaba entonces con una plantilla de ensueño. Pero Alcaraz también entiende el buen hacer del eterno rival del Madrid y no se limita a incluir jugadores merengues en su alineación, si no que el azulgrana del Fútbol Club Barcelona también cuenta con su importancia.

De los 11 jugadores que destaca Alcaraz en su colaboración con el portal futbolístico Transfermarkt, diez de ellos tienen pasado madridista o culé, contando incluso con un jugador como Ronaldo Nazario que jugó en el Barcelona, aunque con altas probabilidades será su labor en el Real Madrid y en la selección de Brasil lo que le ha llevado a ocupar un puesto en la alineación. Si Ronaldo es el delantero centro, la portería la ocupa un icono del madridismo y de la selección española como es Iker Casillas, para algunos el mejor cancerbero de todos los tiempos, una opinión que comparte Carlos Alcaraz.

En defensa, el once futbolístico ideal de Alcaraz se compone con una línea de cuatro hombres en la retaguardia, con una dupla de centrales totalmente española, con Carles Puyol y Sergio Ramos, y los laterales, con claro tinte brasileño, formados por dos jugadores que curiosamente triunfaron antes de que Alcaraz hubiera nacido: Roberto Carlos y Cafú, el único del once que no fue nunca ni merengue ni culé.

Así es el once ideal de Alcaraz

Pasando al centro del campo, la calidad se limita por el número, de tres hombres, que ejercen de pilar en el sistema 4-3-3 que tanto se lleva ahora y que acostumbran a alinear algunos de los mejores equipos del planeta, entre ellos el Barcelona y un Real Madrid que es mayoría gracias a la presencia de Luka Modric, quien hace las veces de mediocentro, respaldado por Zinedine Zidane y por el héroe del Mundial de Sudáfrica, Andrés Iniesta.

En la delantera, junto con el mencionado Ronaldo Nazario, los dos jugadores que marcaron el fútbol en la etapa en la que Carlos Alcaraz se aficionó a este deporte. Como madridista, Cristiano Ronaldo tiene un lugar destacado, que comparte, sin embargo, con un Leo Messi cuya calidad no pasa desapercibida para Alcaraz, quien optó por un once ideal más allá de los colores y en el que el Real Madrid, aunque no en su totalidad, lleva la voz cantante.