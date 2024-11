Canet pone la traca final a la temporada con victoria en Barcelona

Arón Canet se ha llevado la victoria, cuarta del año para él, en el GP Solidario de Barcelona de Moto2. El piloto valenciano le ha dedicado el triunfo a su tierra ganando desde la pole y luciendo la bandera de la Comunidad Valencia al acabar. Además, se ha convertido en el piloto con más victorias este año. Segundo fue Manu González, que lo luchó hasta el final pero el de Corbera no le dio opción alguna, y tercero acabó el rookie Diogo Moreira, que le ganó la partida al campeón de la categoría, Ai Ogura.

Manu González firmó una gran salida en la que superó al poleman Arón Canet en la recta para situarse primero. Pero eso no era un problema para el valenciano, que tenía más ritmo que sus rivales. La carrera era larga, la recta también y el perder la primera posición no le cambió en nada el plan que tenía previsto. De hecho, el de Cobera no tardó mucho en adelantar a Manu ‘Gas’

Arón empezó a imponer su ritmo en cuanto cogió el liderato y abrió algo de hueco. González se mantenía a unas décimas del subcampeón del mundo de Moto2, no terminaba de escaparse Canet. Pero el piloto del Fantic mantenía esa ventaja de algo más de medio segundo toda la carrera. No obstante, este segundo puesto le daba al de Gresini el subcampeonato del mundo, ya que Fermín Aldeguer era séptimo.

Canet se mantenía en la primera plaza, pero Manu apretó los dientes en las últimas vueltas para dar caza al piloto de Corbera. Sin embargo, el valenciano no se puso nervioso y mantuvo la calma hasta el final. Pese a que González le alcanzó, el del Fantic gestionó muy bien los neumáticos para conseguir una victoria que es muy emotivo, para poder encender la traca por su tierra, Valencia, en honor a los damnificados por la DANA.

Arón Canet redondea así un gran final de campeonato para acabar segundo en el Mundial de Moto2 con su cuarta victoria. Manu firmó un gran segundo puesto. No subía al podio desde su victoria en Japón que tanta polémica generó y que provocó el enfado del patrocinador principal del equipo.