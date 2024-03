Un campeón mundial de Fórmula 1 ha sido el último en imaginarse el fichaje de Fernando Alonso por Red Bull. Se trata de Jacques Villeneuve, quien ha pronosticado lo que ocurrirá si se produce este movimiento explosivo en el mercado de pilotos de la F1. El ex piloto canadiense, que conquistó su título de F1 en 1997, tiene claro que el piloto español ganaría carreras si pilotara el coche de Max Verstappen y Sergio Pérez.

«Max está ganando porque tiene un coche increíble y Red Bull está ganando porque tiene un piloto increíble, pero no es el único piloto increíble que existe. Pon a Alonso en ese coche y él también ganará. Estoy seguro de que Max cree que también podría ganar en Mercedes y Ferrari. Tiene que creer así. Y podría ser capaz de marcar una gran diferencia», manifestó Villeneuve.

En cualquier caso, cree que eso no se podría confirmar hasta que Verstappen se atreviera a realizar una salida que ahora mismo suena muy arriesgada, viendo la superioridad que ostenta Red Bull en el Mundial de Fórmula 1 desde hace un par de años y que ha impulsado al holandés a encadenar tres títulos mundiales.

Red Bull F1 Fernando Alonso

«Es algo que no sabremos hasta que haga ese movimiento. Ahora mismo, está venciendo a Pérez y eso lo hace lucir increíble. Pero no sabemos cómo de bueno es Pérez en realidad. Solo sabemos que no es tan bueno como Verstappen», valoró el canadiense en declaraciones al Daily Express. Además, estimó que las palabras del jefe de Mercedes en las que anunciaba su intención de ir a por el vigente campeón mundial solo eran un farol.

«No puedo imaginarme a Toto Wolff queriendo a Max. La única manera de considerar la idea sería simplemente para molestar a Red Bull. No puedo verlo en Mercedes porque perdieron el campeonato ante Red Bull y Max. Definitivamente, no sería porque realmente quisiera a Max, tendría más que ver con querer lanzar un mensaje a Red Bull. Hay muchas venganzas personales en este momento, tanto dentro como fuera de Red Bull. Todo eso es un desastre», opinó sobre los problemas que sacuden últimamente al equipo austriaco.

La semana pasada, Toto Wolff aseguró que su principal objetivo para la próxima temporada es Verstappen. El equipo Mercedes tiene una vacante en su equipo desde que Lewis Hamilton anunciara su marcha a Ferrari en 2025 y el equipo alemán piensa en el holandés, que tiene un contrato a largo plazo con Red Bull. Sin embargo, Villeneuve considera que todo forma parte de la partida de póquer llena de jugadores en la que se ha convertido el mercado de pilotos de la F1 y donde Fernando Alonso es uno de los activos más importantes.