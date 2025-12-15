El camino de Landaluce y Jódar en las Next Gen ATP Finals: mismo grupo y con el favorito a ganar el torneo

Camino dibujado para Landaluce y Jódar en las Next Gen ATP Finals. Los dos tenistas madrileños han quedado encuadrados en el mismo grupo de las Finals, coinciden en al azul, junto a Nicolai Budkov -138 del mundo- y Learner Tien, el favorito a ganar el torneo. El estadounidense, el único top 100 que compite en Yeda, busca culminar su irrupción el año en el que ha ganado su primer torneo ATP -el 250 de Metz- y ha disputado la final del ATP 500 de Pekín.

Pese a no estar Mensik ni Fonseca, establecidos en el circuito ATP, el sorteo para Landaluce (134) y Jódar (168) ha deparado un cuadro envenenando con el partido ante el favorito y un enfrentamiento entre ambos. Cabe recordar que esta es la primera vez de siempre que España cuenta con dos participantes en una mismo edición de las Next Gent ATP Finals. Torneo que han ganado Sinner, Alcaraz, el mencionado Fonseca y Tsitsipas entre otros.

El grupo rojo está encabezado por Alexander Blockx (116) y completado por Dino Prizmic (128), Nishesh Basavaerddy (167) y Justin Engel (187), incluido a ultima hora por la baja Jakub Mensik. La fase de grupos arrancará el miércoles y terminará el viernes. El sábado serán las semifinales, con los dos clasificados de cada cuarteto, y el domingo la final.

En la primera jornada, prevista para el miércoles, Rafael Jódar, debutante, se enfrentará al máximo favorito de la competición, el estadounidense Tien que fue finalista el pasado año. Después, Martín Landaluce jugará con el noruego Budkov Kjaer. En el grupo Rojo, Dino Prizmic abrirá las Finales Next Gen en su choque con el estadounidense Nishesh Basavareddy y después, el belga Blockx jugará con el alemán Justin Engel.

Landaluce y Jódar han quemado etapas en el último año, especialmente el segundo, quien no tenía las Next Gen ATP Finals como un objetivo cuando empezó el curso. Su buen hacer en los Challengers -hasta tres ha conquistado- ha desembocado en billete para Yeda. Mientras que Landaluce, campeón en el Challenger de Orleans, se coló en el cuadro principal del Open de Australia y debutó en la Davis con España.