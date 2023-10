Cambio drástico en el himno de la Fórmula 1: por qué hoy va a sonar diferente

La Fórmula 1 sigue innovando y haciendo cambios con el objetivo de adaptarse a todos los países y continentes a los que llega cada fin de semana. Este fin de semana, el ‘Gran Circo’ se encuentra en México y se ha puesto en modo mexicano para la carrera de este domingo en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Como ya ocurriera la pasada temporada, la organización presentó una nueva versión de su himno al más puro estilo mariachi.

Fue un día antes del comienzo de la acción en el Gran Premio de México cuando la Fórmula 1 reveló el nuevo himno adaptado para esta cita. En la presentación que aparecen los pilotos, la música tradicional que ha venido sonando durante toda la temporada cambiará para adaptarlo al estilo mexicano.

Un himno que ha gustado y mucho a los aficionados a la Fórmula 1 dentro del país centroamericano y que ya ocurrió el año pasado. Tanto las escuderías como los aficionados mexicanos coincidieron en que se trata de un cambio positivo en el que le ha dado identidad diferente al Gran Premio.

«Estamos un poco más relajados y contentos por tener libres 1, 2 y 3 para optimizar cosas. Necesitamos las tres sesiones de libres», dijo Alonso en la rueda de prensa oficial antes de comenzar el Gran Premio de México. Por otro lado, Alonso fue preguntado por el espectacular recibimiento en México, donde fue agasajado por miles de aficionados en un centro comercial. «Me han dicho antes de dejar el hotel que hubo 4.000 personas en el centro comercial», apuntó.

La Fórmula 1 no ha sido la única que ha llevado a cabo cambios para este Gran Premio de México. Las escuderías también modificaron sus publicaciones en sus redes sociales en una cita que siempre ha sido muy especial para el ‘Gran Circo’. Ferrari presentó una imagen en el que uno de sus monoplazas se encuentra frente a la pirámide de Kukulcán.

Por otro lado, Aston Martin presentó un diseño también novedoso y completamente diferente ambientado en este Gran Premio donde Lance Stroll y Fernando Alonso posan saludando a una multitud maquillada con calaveras en los rostros.

El equipo Alfa Romeo se inspira en la lucha libre. Valtteri Bottas y Zhou Guanyu, aparecen con las míticas máscaras de Rey Misterio frente al Ángel de la Independencia.

