Son semanas difíciles para Shakira. Más de dos meses después de anunciar su separación de Gerard Piqué, la cantante colombiana trata de reponerse del mazazo que supuso la ruptura. Ambos siguen en conversaciones para llegar a un acuerdo de divorcio, pues la reconciliación parece descartada por completo. De hecho, varios medios dan por hecho que Piqué mantiene una relacióncon Clara Chia Marti, con la que incluso Shakira ya habría visto a su ex.

Nuria Marín ha desvelado que un allegado de la persona que está al cuidado del padre de Shakira le ha confesado que Piqué se deja ver con esta joven en el jardín de su casa, que es contigua a la de la cantante, y allí se les ve “toqueteándose y besándose” sin ocultarse, lo que esta persona ve como “una falta de respeto hacia Shakira y hacia su familia”, cuenta la presentadora de Socialité. De hecho, otras informaciones apuntan que la artista quiere levantar un muro entre las dos casas para no ver nada de eso.

El romance va en serio

Pero la cosa no queda ahí. De acuerdo con el programa de YouTube Chisme No Like, el deportista tiene una relación estable con la joven 12 años menor que él, a la queya ha presentado a sus padres como su nueva pareja y también conoce a sus hijos Sasha y Milan. Fue The Sun el medio que aseguró que Piqué sale «desde hace meses» con Clara Chia Marti, una joven de 23 años a la que habría conocido en su productora Kosmos, donde ella trabajaba.

La información dice que el deportista y la estudiante de Relaciones Públicas llevan viéndose meses, manteniendo su relación en secreto, aunque «todos los que les rodean saben lo que está pasando». Tal y como afirma el rotativo inglés, esas personas cercanas les han ayudado a mantener el romance en secreto, pero poco a poco se han ido conociendo detalles de Clara, que ha borrado sus cuentas y todo su rastro en las redes sociales para que no puedan encontrar fotos suya