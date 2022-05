Al Atlético cada vez le salen menos las cuentas, y peor será si esta noche el Betis gana en el campo del Getafe y reduce a un solo punto su diferencia sobre los rojiblancos. La posibilidad de quedar fuera de la Champions empieza a sobrevolar el Metropolitano y el club de momento tiene parada la planificación de fichajes hasta saber la clasificación final del equipo, que el domingo recibe al Real Madrid con las bajas ya seguras de Reinildo y Hermoso por sanción. En cambio, vuelve Savic.

El Atlético ha entrado en barrena en el peor momento posible, cuando está en juego su supervivencia económica. No jugar la Champions 22-23 penalizaría al club con una merma de ingresos superior a los 50 millones de euros lo que, por supuesto, condicionaría la confección de una plantilla que debería asumir la pérdida de jugadores importantes a los que no se podría mantener. Quedan cuatro partidos para arreglar el desaguisado y el equipo sigue dependiendo de sí mismo incluso para ser tercero, pero tanto el calendario como su imagen en el terreno de juego no invitan precisamente al optimismo.

A los de Simeone les quedan el Real Madrid y el Sevilla en casa y el Elche y la Real Sociedad fuera. De hecho, el gol ayer de Falcao en Vallecas que significó el empate fue una magnífica noticia para el Atlético porque evita que los donostiarras dependan de sí mismos para superarle en la clasificación, aunque ese es un privilegio del que podrían disponer según cuales sean los resultados de la próxima jornada.

«Ha habido pocos momentos difíciles desde que estamos aquí, pero ahora estamos en uno de ellos. Hay que saber estar», dijo ayer Simeone en la sala de prensa de San Mamés. El entrenador ha asumido toda la culpa de la situación, pero por supuesto no es el único responsable. «No se dónde tenemos la cabeza, pero en el campo seguro que no», admitió el portero esloveno Jan Oblak, que con los dos de Bilbao lleva ya 39 goles encajados en 33 partidos, 14 más de los que recibió el año pasado en 38. Es, con mucha diferencia, su peor marca en el Atlético.

Desde hoy el equipo empezará a preparar el partido ante el Real Madrid, aunque lo primero es esperar un resultado positivo del Getafe ante el Betis, lo que le daría una jornada más de margen, y toda ayuda es poca para una plantilla que necesita respiración asistida desde hace ya mucho tiempo. Ésta es una temporada para olvidar y puede que el final sea peor de lo que nadie podía imaginar. En el objetivo de revertir la situación está Simeone. Veremos si lo consigue.