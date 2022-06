Sergio Busquets compareció ante los periodistas en la sala de prensa del Benito Villamarín antes del encuentro que enfrentará a España y Portugal. El combinado nacional comienza su andadura en una nueva edición de la Liga de Naciones. El capitán reconoció que le da «envidia sana» ver al Real Madrid en la Champions y no se quiso pronunciar sobre su final con la Selección.

La afición

“Esperamos el mejor ambiente posible. Siempre proponemos nuestra mejor versión. Hacemos un llamamiento para que vengan con muchísimas ganas y nos apoyen. Ojalá podamos ver un gran partido”.

Palabras de Luis Enrique

“Muy agradecido como siempre”.

Dosificarse

“Es complicado. Juego en un club exigente, me han respetado las lesiones y siempre he intentado estar preparado. Es un orgullo ser una pieza importante para todos los entrenadores que he tenido”.

Fecha de caducidad

“Tengo un año de contrato y el Mundial. Luego veré. Lo importante es acabar bien esta temporada y disfrutar bien de la próxima temporada”.

Cristiano Ronaldo

“Fue una época muy bonita. Jugar partidos así contra el Real Madrid es lo que uno quiere”.

Mundial en noviembre

“Es la primera vez. Será una incógnita, aunque imagino que la gente llegará bien. También se solapa todo y cualquier contratiempo te deja fuera. Será un gran Mundial y ojalá para nosotros también lo sea”.

Carga de minutos

“Intento cuidarme en cuanto a alimentación, recuperarme lo mejor posible y poco más. La edad pasa para todos, cada vez hay más partidos y los entrenadores siempre me han cuidado. Si me tienen que dar algún descanso me lo darán y yo seguiré igual”.

Recambio

“Sé lo que juego, pero sobre todo son las sensaciones que uno tiene entre partidos. En cuanto tener un relevo es decisión del club y de la Selección. Aquí creo que es más fácil. Es bueno tener opciones y que el entrenador elija”.

Real Madrid

“Si la ha ganado es porque se lo ha merecido independientemente de cómo han ido las eliminatorias”.

Superar a Xavi

“Están muy lejos. Es una trayectoria mucho más larga. Voy disfrutando del proceso. He podido compartir vestuario con los jugadores a los que voy superando y con los que gané todo. Es una cifra más y todo el mundo tiene que estar orgulloso de la suya. Es un compañero, ahora entrenador y muy contento por superarlo”.

Refuerzos del Barcelona

“Sabemos las dificultades que tenemos, pero si queremos ser competitivos tenemos que tener un equipo competitivo”.

Envidia del Madrid

“Envidia sana de poder luchar por todos los títulos. Ellos están en un buen momento, ganaron así y hay que felicitarles. Yo me centro en mi equipo y en mi selección”.