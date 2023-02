Un búnker de lujo para una retirada: así es la mansión en la que Tom Brady vivirá en Miami

Tom Brady se retira, y esta vez sí parece que es la definitiva. El quarterback de los Tampa Bay Buccaneers no ha podido conseguir su octavo anillo de la NFL y va a dejar el deporte de manera profesional para centrarse en su familia, concretamente en sus hijos John Edward, Benjamin Rein y Vivian Lake.

Tras separarse de Gisele Bundchen precisamente por el poco tiempo que pasaba con sus seres queridos, Brady quiere recuperac el tiempo perdido con ellos en su impresionante mansión de Miami, una vivienda catalogada de búnker que se encuentra en una de las zonas más exclusivas del mundo, en Indian Creek Island, con vistas al mar de la Bahía de Biscayne. Se trata de una propiedad que compraron el ya exjugador de la NFL y Gisele Bundchen en el año 2020 por unos millones de euros, y que derribaron por completo para construir así una mansión ecológica de última generación, de ahí que ahora esté en obras.

EXCLUSIVE: Construction continues on Tom Brady’s $17m Miami mansion, despite divorce from Gisele Bundchen… but the quarterback may not be ready to retire to ‘Billionaire Bunker’ yet as …

