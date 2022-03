La cuarta jornada de la pretemporada en la Fórmula 1, y primera en el circuito de Bahrein, no ha colmado las expectativas de Fernando Alonso. El asturiano ya sufrió en Barcelona con una avería que le impidió rodar durante varias horas y de nuevo su programa se ha visto recortado por un problema técnico. El asunto no ha alcanzado la gravedad de Montmeló, donde su Alpine llegó a incendiarse por una avería, pero sí le ha mantenido casi dos horas fuera de la pista.

En el plano positivo, el bicampeón mundial puede valorar la capacidad de reacción de su equipo, que le permitió volver a pista e incluso protagonizar un inesperado duelo con Lance Stroll, y también un apartado estadístico donde ha sido el mejor de todos en el circuito de Shakir: la velocidad punta en el primer sector.

Pese a que tan solo rodó 24 vueltas -el segundo que menos giros completó fue Sebastian Vettel con 39-, Fernando Alonso alcanzó los 238 kilómetros por hora en esa zona del trazado, cifra a la que nadie más llegó. Los que más cerca se quedaron fueron el propio Stroll, a bordo de su Aston Martin, y el Ferrari de Charles Leclerc, ambos alcanzando los 237 km/h. Un dato positivo al que agarrarse antes de los dos últimos días de test.

24 laps for @alo_oficial this afternoon, with a best lap of 1:36.745. #F1Testing returns tomorrow! pic.twitter.com/4oY7UqwHW0

