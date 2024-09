De Broncano a Tsitsipas: estos son todos los novios famosos de Paula Badosa

Paula Badosa es la gran esperanza española en el US Open que se está disputando en Estados Unidos. La número 26 del mundo se enfrenta este martes a Emma Navarro en los cuartos de final del tercer grande de la temporada en un partido en lo que intentará busca lo que nunca ha conseguido: alcanzar una semifinales de Grand Slam. Su novio Stefanos Tsitsipas le estará apoyando desde las gradas de la Arthur Ashe de Flushing Meadows.

Paula Badosa está en el mejor momento de la temporada y está en el momento y lugar oportuno para hacer historia en Estados Unidos. Después de proclamarse campeona júnior de Roland Garros en 2015 y no haber conseguido certificar su buena carrera con un grande, la tenista española ha igualado esta semana su mejor registro en un gran torneo llegando a los cuartos de final. Hasta la fecha, la tenista española nacida en Nueva York, sólo había conseguido presentarse a las puertas de las semifinales en el Rolang Garros disputado en el pasado año 2021.

Así que este martes a partir de las 18.00 horas buscará un puesto en la penúltima ronda del torneo en el partido que le enfrentará a Emma Navarro, tenista americana que ocupa el puesto 13 del ranking de la WTA. El único precedente entre ambas tenistas data del pasado Másters 1000 de Roma en la que la española venció 1-6, 6-4 y 6-2. Un resultado que espera repetir ya que atraviesa el mejor momento de forma de su carrera.

Paula Badosa, que llegó incluso a pensar en la retirada tras quedar fuera del top-100, habló hace unos días sobre el motivo de su gran momento en el último grande de la temporada. «Hace unos meses pensaba en retirarme, en dejar el tenis. Dejé de creer en mí misma, no respondía ante la lesión que tenía… Así que volver a ser una de las mejores jugadoras del mundo es un sueño hecho realidad», dijo a la vez que dejó claro que: «No quiero llorar porque el año pasado me tuve que retirar aquí, no pude jugar este torneo y fue muy duro. Estar de vuelta aquí un año después con mi mejor resultado en un Grand Slam es un sueño hecho realidad».

Badosa y su novio Tsitsipas: cuánto llevan y los motivos de su ruptura

Stefanos Tsitsipas es la actual pareja y uno de los pilares en los que se apoya una Paula Badosa que ha vuelto a creer en el amor de la mano del tenista griego. Hace unos meses ambos anunciaron su ruptura por sorpresa pero meses después volvieron a tomar una relación que es tendencia en el mundo del tenis. «Después de una gran consideración y de muchos momentos preciosos juntos, Stefanos y yo hemos decidido separar nuestros caminos de forma amistosa», escribió Paula Badosa en su día para más adelante anunciar su regreso.

«Estamos juntos. Algunas personas han inventado historias sobre nosotros, pero Paula no hizo nada malo, ni yo tampoco. Ha sido difícil para nosotros estar separados y he pasado por momentos muy complicados», confesó Stefanos Tsitsipas unos meses después en una entrevista concedida a un medio de su país.

Paula Badosa y Broncano

Además de por ganar el Roland Garros júnior en 2015 y por ser una de las estrellas en ciernes en nuestro país, Paula Badosa copó portadas en su día por haber mantenido una relación sentimental con David Broncano, ex presentado de La Resistencia y que ahora tendrá su espacio propio en TVE después de que la cadena pública depositara una millonada para hacerse con los servicios del presentador.

Todos los novios de Paula Badosa

Después de romper con David Broncano, Paula Badosa inició una relación de un año y medio con el modelo cubano Juan Betancourt, con el que lo dejó a mediados de 2023. Más tarde anunciaría su noviazgo con Tsitsipas, con el que sigue paseando su amor por todas las pistas del circuito.