Brizuela aumenta las sospechas con el arbitraje del Grecia-España: «No nos han dejado firmar el acta»

Darío Brizuela aumentó las sospechas que ya existían en torno al arbitraje del Grecia-España, partido de este lunes en el que la selección española cosechó su tercera derrota consecutiva en la clasificación para el Mundial de Qatar 2027. El jugador del Barcelona, que falló en la jugada definitiva de la prórroga, desveló que los árbitros se fueron «corriendo» tras el final en el OAKA Arena de Atenas y los de Chus Mateo no pudieron firmar el acta del encuentro. También culpó a la FIBA de la actuación arbitral.

«Jode perder siempre, sea cual sea la circunstancia, pero hoy especialmente después de habernos esforzado tanto. Sabíamos dónde estábamos y el arbitraje ha sido malo con alevosía y esto es la FIBA, lo tienen que mirar. El trío arbitral que venga tiene que tener la profesionalidad de poder arbitrar en el OAKA. Luego les preguntabas por las acciones y no sabían ni qué responderte», denunció.

Brizuela y la selección española en conjunto protestaron sobre todo por tres acciones clamorosas. La primera sucedió en una de las últimas jugadas del tiempo reglamentario, cuando Nick Calathes cometió falta sobre Mario Saint-Supéry cuando el español se disponía a lanzar de tres para amarrar la victoria. No se señaló nada y hubieran sido tres tiros libres para España.

La gran polémica sucedió ya en la prórroga, cuando Aday Mara fue expulsado por un codazo involuntario sobre Thanasis Antetokounmpo, quien fingió en exceso y logró sacar la antideportiva cuando el pívot español había recibido antes múltiples manotazos con el balón en sus manos. Sobre ello, se pronunció también Brizuela: «Se ve claramente en el videomarcador que Aday no le toca la cara, sino el hombro. Pero se revisa y se pita antideportiva».

Brizuela y Aday se quejan de los árbitros

El escolta también habló de la antideportiva no pitada a Tyler Dorsey cuando, siendo el último defensor, barrió a Joel Parra: «Luego en otra más clara no se revisa porque, si la van a revisar, la tienen que pitar antideportiva. Jode, pero es el contexto en el que se juega y ni es culpa nuestra ni es culpa de Grecia y quien lo tiene que mirar es la FIBA».

Lo más llamativo fue que Brizuela revelase que los árbitros ni siquiera permitieron a España firmar el acta: «Tengo que decir que no nos han dejado firmar el acta y me gustaría saber exactamente por qué. Nos han dicho que íbamos tarde, pero ¿cuánto tiempo tenemos si un partido acaba y los árbitros se van corriendo?»

Aday Mara, tras su primera gran actuación con España, también señaló a los árbitros tirando de ironía: «Creo que en los últimos minutos los árbitros han hecho un gran trabajo, sobre todo porque sus ataques eran todo tiros libres, lo que no es mal plan de partido porque no se pueden defender unos tiros libres y así es complicado parar al equipo rival».

«También hubo varias eliminaciones que creo que habría que mirar un poco cómo han sido. Y la última jugada me ha parecido bien pitada porque en ningún sitio de las reglas FIBA pone que a falta de esos minutos y con ese tipo de faltas hay que ir a revisarlas y lo han hecho fenomenal. Pero tampoco tiene que servir de excusa porque hay muchas cosas que mejorar», sentenció.