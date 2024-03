Bottas sale en defensa de Fernando Alonso: «Ya no es un chaval, pero…»

Los protagonistas de la Fórmula 1, salvo algunas excepciones, respaldan completamente a Fernando Alonso. El último en alzar la voz sobre la importancia de tener a un deportista del nivel de Alonso en la parrilla ha sido Valtteri Bottas. El ex compañero de Lewis Hamilton en Mercedes y piloto de Sauber piensa que las «actuaciones» del asturiano «siguen siendo excelentes». Estas declaraciones llegan tras las polémicas palabras del hermano de Michael Schumacher, Ralf.

El alemán denunció que «la F1 no puede tener una parrilla cada vez más vieja» y eso incluye a Alonso, pero también al propio Bottas, que tiene 35 años. El de Aston Martin tiene siete más, pero su nivel demuestra que la edad es sólo un número y que está en plenas facultades de competir en la élite durante mucho tiempo más.

«Ya no es un chaval, pero yo no diría que se ha degradado en absoluto en cuanto a su rendimiento», confirma también Bottas. Desde que se marchó de Mercedes, el finlandés lleva algo más de un año observando los movimientos desde la parte más atrasada de la fila, pero sus enormes carreras en 2023 y su sólido inicio de año en 2024 está desmontando el discurso de todos aquellos que le dan por acabado.

«Ver a Fernando ha sido bastante motivador», concluye Bottas, otro de los veteranos del Gran Circo que tampoco pierde ojo a la aventura de Alonso en Aston Martin. Y no es para menos porque después de un arranque en el Gran Premio de Bahrein en el que se puso en duda el nivel del monoplaza construido por la escudería británica, el piloto español llegó a Arabia Saudí para meterse en el top 5 y pelear en todas las sesiones salvo en la carrera del domingo. A pesar de que el ritmo del AMR24 volvió a castigarle, consiguió firmar un quinto puesto.

Bottas siempre ha admirado a Alonso

Hace algo menos de dos años, Bottas ya se deshizo en elogios hacia Alonso en declaraciones a OKDIARIO. En aquella época, el piloto hispano seguía en Alpine, pero aun así el finlandés afirmó que le «encantan las batallas con Alonso». «Es bueno correr contra él. Es un tipo tenaz, muy duro y siempre disfruto las batallas contra él. Tuvimos un par este año y fueron buenas. Espero más esta temporada», añadió en mayo de 2022.

Pero, como decimos, siempre hay excepciones y pilotos como Esteban Ocon que no piensan lo mismo del asturiano. Su anterior compañero en Alpine se olvidó de él recientemente cuando le preguntaron por los mejores de la F1: «Charles Leclerc y Max Verstappen. He corrido con ellos, con Charles desde 2005 y con Max desde 2010, y no importaban las condiciones, siempre estábamos codo con codo o entre los tres primeros. Así que son ellos».

Pese a ello, tuvo un mínimo detalle con el asturiano: «En la F1 es importante tener una buena relación con tu compañero. Ya sea con Pierre Gasly, Sergio Pérez o Fernando Alonso, dentro del equipo siempre ha habido un buen ambiente. Hemos hablado y también hemos compartido ideas y formas de poner a punto el coche».