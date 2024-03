Esteban Ocon ha pasado de Fernando Alonso cuando le han preguntado cuáles son los pilotos con más talento natural de la actual Fórmula 1. El piloto francés, que compartió garaje durante dos años con el español en Alpine, cree que Max Verstappen y Charles Leclerc son mejores que su antiguo compañero de equipo y ha vuelto a evidenciar que salió escaldado de aquella convivencia en la escudería francesa.

Ocon no dudó en su respuesta cuándo le preguntaron por los pilotos más talentosos que despuntan actualmente en la Fórmula 1. «Charles Leclerc y Max Verstappen. He corrido con ellos, con Charles desde 2005 y con Max desde 2010, y no importaban las condiciones, siempre estábamos codo con codo o entre los tres primeros. Así que son ellos», respondió.

El francés aseguró que le «gusta ser un rival duro». «En la Fórmula 1 es importante tener una buena relación con tu compañero. Ya sea con Pierre (Gasly), Sergio (Pérez) o Fernando (Alonso), dentro del equipo siempre ha habido un buen ambiente. Hemos hablado y también hemos compartido ideas y formas de poner a punto el coche», dijo.

Durante sus dos años juntos en Alpine, Esteban Ocon protagonizó varios rifirrafes sobre Fernando Alonso, que asistió con incredulidad a esas batallas en las que su entonces compañero de equipo a menudo perdía la compostura. El discurso actual del francés es muy diferente a aquellas actitudes que mostró en las carreras.

«Uno siempre quiere derrotar a todos los pilotos contra los que corres. Hay que trabajar con tu compañero para ayudar al equipo a estar en una mejor posición, pero en el circuito necesitas acabar delante de todos los que puedas, ya sea tu compañero o cualquier otro rival», manifestó en el podcast High Performance.

Alpine F1 Team

Alpine no ha podido comenzar peor su segundo Mundial de Fórmula 1 sin Fernando Alonso. Ninguno de sus dos pilotos ha sido capaz de puntuar en las dos primeras carreras y han pronosticado un campeonato muy duro para la escudería con sede en Enstone. Con un proyecto venido a menos, del que se ha bajado casi la totalidad de la cúpula directiva y también el piloto español en su día, Pierre Gasly y Esteban Ocon tienen una papeleta muy complicada por delante en 2024.

El segundo de ellos sacó a relucir todas las carencias del equipo tras el Gran Premio de Arabia Saudí. Ocon consiguió quedar duodécimo en una carrera en las que las posiciones finales no son reflejo de donde está cada coche, pero a diferencia de su compañero consiguió beneficiarse de distintas situaciones que le aproximaron a la zona de puntos. En cambio, el monoplaza de Gasly tuvo un fallo de motor que obligó a abandonar al piloto en la vuelta 1.

A la hora de analizar el desastre de Yeda, lugar del que se volvieron a marchar con el casillero en blanco, Ocon insistió en las pocas prestaciones que ofrece su monoplaza a la hora de competir. «Realmente no pude luchar. Es mucho decir que podíamos luchar. Nos las arreglamos para ponernos delante de ellos de alguna manera, pero en un circuito normal, creo, con situaciones normales, y sin luchar, seguimos estando detrás», se resignó.