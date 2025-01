Borja Jiménez y su polémico gesto a Simeone: «Pido disculpas porque no me representa»

Los de Borja Jiménez se armaron, juntaron líneas y desactivaron al líder, que se atascó en su entramado defensivo. La segunda parte de los rojiblancos fue un constante querer y no poder. Dimitrovic fue un muro, Tapia un bastión y Juan Cruz firmó un ejercicio de esfuerzos encomiable. Butarque vibró y celebró, no sólo la victoria, sino que su equipo tiene alma y escapa de los puestos de descenso. El técnico pepinero pasa revista al partido y a la polémica acción del penalti a favor de los de Simeone.

«Antes de todo quiero pedir disculpas porque he hecho un gesto en el fragor de la batalla. Entre los banquillos siempre nos decimos cosas. No me representa ese gesto. Son cosas que pasan en el fútbol. Quiero disculparme con el banquillo del Atlético. He hablado con algún futbolista, pero no de eso. Es algo habitual, pero hoy me han cogido a mí las cámaras. No he visto al cuerpo técnico rival. No he visto a Simeone tampoco al inicio. No he podido verlo ni al principio ni al final», asegura Borja Jiménez.

Polémica aparte con Simeone, el técnico pepinero analizó la victoria de su equipo. «Hemos tenido dudas en la primera parte, hemos intentado defender con 4-2-3-1 pero juntaban tres futbolistas en el costados y estábamos un poco desubicados. No estábamos nada cómodos. Queríamos que De Paul no tuviera tiempo y lo empezaba a tener Griezmann por dentro. En la segunda parte buscamos que fueran los centrales los que tuvieran más tiempo. Por ahí fueron los cambios. En la segunda parte hemos provocado que sus acciones acabaran en centros y ahí nuestros jugadores se sienten más cómodos».

«Nuestro nivel de exigencia debe ser ganar siempre. Perderemos como lo hicimos después de ganar al Barcelona. Hay que disfrutar de lo que hemos hecho esta semana. Hay que estar contentos, pero sabiendo que esto es larguísimo y no tenemos que poner cotas muy alta porque en quince días podemos estar en el otro extremo. Los chicos han demostrado que tienen capacidad para ganar al Atlético de Simeone y a cualquier rival».