Bochorno en el Sporting-Albacete: el árbitro manda a los jugadores a vestuarios por lanzamiento de objetos

El fútbol español ha vuelto a quedar manchado la tarde de este domingo tras los tristes incidentes que se han producido en el partido de Segunda División entre Sporting y Albacete en El Molinón. Y es que el árbitro, Muresan Muresan, se ha visto obligado a suspender el partido durante bastantes minutos después de enviar a los jugadores de ambos equipos a vestuarios por lanzamientos de objetos desde la grada.

La afición del Sporting ya recibió un primer aviso por megafonía de que no lanzasen objetos al terreno de juego. Sin embargo, como los hinchas no cesaron en su actitud violenta, incluso después de un segundo aviso, no le quedó otra al árbitro que activar el protocolo e indicar a todos los jugadores que abandonasen el campo dirección a los vestuarios.

Estas lamentables acciones se produjeron después de que Muresan Muresan señalase un penalti en el tiempo de descuento a favor del Albacete con 0-1 en el marcador, lo que provocó la ira de la afición del Sporting. Tras el gol que anotó Higinio desde los once metros para establecer el 0-2 en el luminoso, fue cuando comenzó el lanzamiento de objetos.

Cierto es que el encuentro, con tres expulsados, se le puso muy cuesta arriba al árbitro desde la primera mitad. Ya en el minuto 20, el colegiado expulsó a Rober Pier al ser el último hombre de la defensa en el momento en el que derribó a Javier Martón. Desde el VAR le llamaron para revisar una jugada que inicialmente dejó en una amarilla. Sin embargo, tras la visita al monitor finalmente mostró la roja al defensa y dejó al Sporting con diez jugadores.

A lo largo del choque, Muresan Muresan llegó a ser llamado por el VAR hasta en cinco ocasiones. La última fue por partida doble. Cuando el encuentro estaba prácticamente sentenciado, el colegiado vivió a escasos metros un derribo por parte del portero del Sporting al delantero del Albacete. En un principio, el árbitro tras acercarse al monitor del VAR, señaló penalti de Yáñez sobre Higinio.

No obstante, cuando llegó al punto de penalti, le volvieron a llamar al VAR, pues el guardameta del Sporting ya tenía una amarilla y tenía que mostrarle la roja. Después de una segunda revisión, Muresan Muresan acabó mostrándole la tarjeta roja a Yáñez, dejando con nueve al Sporting. Toda esta cadena de infortunios llevó a que El Molinón entrara en cólera.