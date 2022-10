El bestial partido de Reinildo Mandava

Reinildo Mandava jugó anoche en San Mamés el partido defensivo perfecto. Elegido MVP por absoluta unanimidad, el mozambiqueño lo bordó en todos los registros. Amargó a los hermanos Williams, salvó un gol de Raúl García y se mostró infranqueable. Eso sí, Figueroa Vázquez estuvo a punto de amargarle su éxito cuando le señaló penalty a los 90 minutos…por despejar con la cara. Por suerte al VAR, ante la innegable evidencia de las imágenes, no le quedó otra que pedirle al árbitro que diera marcha atrás.

Reinildo no lleva todavía un año en el Atlético y ya es un jugador insustituible. De largo el mejor defensor de la plantilla, ya sea en un sistema de tres centrales o con una línea de cuatro, el ex del Lille se ha adaptado en un tiempo récord a los hábitos de Simeone y ha encajado como un guante en el equipo. No se entiende una alineación rojiblanca sin la presencia de Reinildo Mandava, que ha batido un récord. Normalmente los nuevos fichajes necesitan un periodo de adaptación a las exigencias del Cholo, pero él empezó a jugar el mismo día que llegó y ya no ha salido de las alineaciones.

Sus números en San Mamés rozan la proeza. Según la cuenta de Twitter @atletico_stats_ el defensor africano le ganó siete veces la partida a Nico Williams en las ocho ocasiones en las que se encontraron, recuperó 10 veces el balón, bloqueó tres remates, evitó un gol a bocajarro de Raúl García con su cuerpo y ganó el 80% de los duelos en los que participó. El colmo fue cuando en el minuto 90 se interpuso con la cara en un remate que pudo haber supuesto el 1-1. El árbitro, ante la indignación rojiblanca, señaló penalty y amonestó al mozambiqueño, pero tuvo que rectificar a la vista de las imágenes porque en ningún momento había habido el menor contacto del balón con las manos del jugador.

La operación de fichaje de Reinildo es uno de los mayores éxitos de la historia contemporánea de la dirección deportiva del Atlético. Llegó al equipo el último día del pasado mercado de invierno, el 31 de enero de 2022. Costó tres millones de euros y firmó hasta 2025, por lo que al final de esta temporada aún le quedarán dos más de contrato. Cumplirá 29 años en enero, por lo que no sería de extrañar que el club estuviera trabajando ya en la prolongación de un jugador que es absolutamente indispensable y que, además, al contrario que Giménez y Savic, nunca se lesiona.