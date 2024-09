Bergwijn responde a Koeman: «Siempre es un honor jugar en la selección, pero con este seleccionador ya no quiero estar»

Las declaraciones de Ronald Koeman de inicios de esta semana durante el parón de selecciones van a traer cola y ya han tenido las primeras repercusiones. El seleccionador holandés criticó con dureza el fichaje de Steven Bergwijn por la liga de Arabia Saudí a sus 26 años, cambiando el Ajax por el Al Ittihad de Karim Benzema, motivo por el cuál habría decidido no convocar más al delantero con Países Bajos.

«Habría sabido cuál era mi respuesta si me hubiera preguntado», comenzó Ronald Koeman sobre Steven Bergwijn, del que decía respetar «su decisión» pero al que no entendía: «A su edad yo personalmente no lo haría. Wijnaldum tomó ese camino porque tuvo problemas en el PSG y ya era mucho mayor. En el caso de Steven, este paso a los 26 años no indica que predomine la ambición deportiva».

Es por esta decisión de marcharse a la liga de Arabia Saudí, donde está «seguro de que pagan bien», por lo que afirmó en rueda de prensa que «el libro está cerrado para él, en principio, su etapa con la selección ha terminado».

Pero las declaraciones, como era de esperar, no tardaron en llegar y la respuesta de Steven Bergwijn ha sido contundente hacia Ronald Koeman: «Ya no quiero jugar con él». El delantero, en una entrevista concedida a De Telegraaf, ha reaccionado así a lo sucedido: «Si hubiera sido un seleccionador nacional comprometido, me habría llamado a mí primero. Ahora he tenido que escucharlo por la televisión. También he vivido muchos momentos maravillosos con el seleccionador nacional, así que esto es demasiado fácil y por eso estoy decepcionado con él. Así no es como tratas a tus propios jugadores. Si continúa así, perderá toda su credibilidad».

«Me molestó el hecho de que dijera que no era un paso deportivo, blablabla. Puedo asegurarle que la competencia en Arabia es mejor que la de Holanda. Vea qué jugadores de primer nivel juegan al fútbol allí. ¿Un jugador tiene que dejar la Eredivisie para seguir desarrollándose y yo tengo que quedarme?, correcto», decía con mucha ironía Bergwijn, muy decepcionado y dolido por las formas de Koeman: «El seleccionador nacional sabe muy bien que la competición en Arabia está a un nivel excelente. Kanté juega allí desde hace un año y fue el mejor hombre contra la selección holandesa en la Eurocopa. Y Laporte, que pasó del Manchester City al Al-Nassr en 2023, se proclamó campeón de Europa con España».

Lo sucedido ha llevado al propio Bergwijn a no querer seguir jugando con la selección holandesa mientras Koeman siga como seleccionador nacional: «Siempre he considerado un honor jugar en la selección holandesa. Pero con este seleccionador nacional ya no quiero estar. Ya terminé con alguien que deliberadamente me retrata de esta manera en los medios».

Lo que sí tiene claro Bergwijn es que en el futuro vendrán otros seleccionadores para liderar Países Bajos y ahí estará él: «Pero quién sabe si en el futuro vendrá un nuevo seleccionador nacional. Yo mismo nunca cerraré la puerta. Y sólo apoyaré a mis compañeros, tal como ellos lo hacen conmigo. Sólo he recibido mensajes bonitos de los internacionales después de mi transferencia. Todos están felices por mí».