Bergvall explica su rechazo al Barcelona: «Tardaron mucho en decidirse…»

Lucas Bergvall, una de las grandes promesas del fútbol sueco, fichó por el Tottenham en las últimas horas antes del cierre de mercado de invierno y dejó plantado al Barcelona. El cuadro culé estuvo muy cerca de hacerse con sus servicios, pero tardaron demasiado en decidirse y el jovencísimo futbolista de 18 años prefirió marcharse a la Premier League.

«Ambos son clubes increíbles. Fue una elección muy difícil, estuvo 50-50 durante mucho tiempo, pero sentí que el siguiente paso para mí era el Tottenham. No fue muy fácil decir ‘no’ al Barcelona, tardó muchísimo en decidirse. Fue una decisión difícil», confirma el propio Lucas Bergvall en unas declaraciones a Sportbladet, en las que explica sus motivos para rechazar al Barcelona.

Deco, incluso, llegó a estar reunido con el propio jugador en Barcelona. La intención del club culé era incorporarlo al filial y que poco a poco fuese entrando en la dinámica del primer equipo. Un fichaje que se iba a abordar en el mercado de invierno aunque el jugador llegase en verano de cara a la temporada que viene. Finalmente, la joven perla sueca se decidió por el Tottenham y dejó plantado a la entidad catalana.

El Barcelona estaba dispuesto a pagar siete millones por este jugador. El Tottenham pagó más, unos diez millones. Según el propio jugador, la entidad azulgrana estuvo demasiado lenta en esta operación. Sin duda, los ingleses estuvieron más rápidos y avispados para hacerse con los servicios de este joven talento sueco a partir de este próximo verano y con un contrato que se prolongará hasta 2029.

«Es la situación del mercado, viendo que apostamos por niños de 16 o 17 años… La ley del mercado es así. Un club dio más y nosotros consideramos que no debíamos ofrecer más», afirmó Xavi Hernández sobre esta situación el pasado fin de semana. Deco también ha opinado sobre el rechazo de Bergvall: «Es un jugador joven, uno más de los que seguimos. La señal buena es que estamos atentos al mercado. Tenemos una línea de actuación para traer a jugadores que quieran venir al Barça. Si no quieren venir, que tenga suerte en otros proyectos. No hay que darle más importancia a este tema».

Bergvall eligió al Tottenham

El Tottenham hizo oficial el pasado 2 de febrero el fichaje de Lucas Bergvall, que plantó al Barcelona para poner rumbo a la Premier League. El futbolista visitó Barcelona el pasado miércoles para reunirse con Deco y escuchar la propuesta del club azulgrana, aunque previamente ya había pasado por Londres para ver la oferta de los Spurs. Finalmente, el joven centrocampista sueco de 18 años rechazó al conjunto de Xavi Hernández para enrolarse en las filas del equipo londinense.

Bergvall, que se incorporará al Tottenham el próximo 1 de julio al terminar la temporada, estuvo comiendo con el director deportivo del Barcelona en la Ciudad Condal esta semana, pero tras escuchar las dos ofertas finalmente eligió aceptar la del cuadro que dirige Ange Postecoglou. La propuesta del equipo inglés asciende a unos 10 millones de euros más variables acordadas con su actual club, el Djurgarden.

Comunicado del Tottenham

Estamos encantados de anunciar que hemos llegado a un acuerdo para que Lucas Bergvall se una al club procedente del Djurgarden sueco de la Allsvenskan. El centrocampista ha llegado a un acuerdo que se extenderá hasta 2029 y se incorporará a nosotros el 1 de julio.

Lucas, que cumple 18 años hoy (viernes 2 de febrero), ha logrado mucho en su corta carrera hasta el momento. Tenía solo 16 años cuando jugó por primera vez con el IF Brommapojkarna (BP) en la Superettan, la segunda división del fútbol sueco, y participó en 11 ocasiones cuando BP consiguió el ascenso a la Allsvenskan en 2022.

Sus actuaciones llamaron la atención de clubes de toda Europa y Lucas optó por quedarse en Estocolmo y unirse a su hermano Theo en Djurgarden. Lucas volvió a progresar la temporada pasada, disputando 25 partidos (de 30) y su equipo acabó cuarto en la Allsvenskan. Jugó 29 veces en todas las competiciones, anotando tres goles, elevando a 42 su cuenta de apariciones absolutas en Suecia.

En el escenario internacional, Lucas es internacional absoluto con Suecia y debutó en enero contra Estonia. También ha representado a su país en las categorías sub-21, sub-19 y sub-17.