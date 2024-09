Benzema resurge en Arabia

Karim Benzema ha vuelto por sus fueros. Tras una primera temporada en Arabia Saudí en la que el delantero francés no terminó de aclimatarse a la Saudi Pro League ni tampoco a la dinámica del equipo que por entonces dirigía Marcelo Gallardo, ahora con Laurent Blanc en el banquillo todo parece haber cambiado. El equipo luce un juego mucho más ofensivo y atractivo, algo que favorece el estilo de fútbol con el que Benzema se encuentra más cómodo. En el último partido, jugado este domingo, Karim marcó tres goles.

Apenas habían transcurrido 120 segundos del choque frente al Al-Wehda cuando el ex delantero del Real Madrid cogió el balón pegado a la banda izquierda, trazó una diagonal y disparó a la escuadra. Un golazo propio del Karim que levantó el Balón de Oro en 2022 y que el Al-Ittihad sueña con poder recuperar. El partido avanzó de forma cómoda para el conjunto de Laurent Blanc que antes del descanso ya había dejado el duelo sentenciado, lo que no provocó que el equipo local bajara el ritmo. De nuevo, Benzema, justo después del pitido que daba inicio al segundo acto, anotaba con un buen disparo cruzado con la pierna derecha.

La sangría goleadora siguió su curso y ni siquiera el tanto recibido que maquillaba el resultado apagó los ánimos de la afición del Al-Ittihad, que estaba disfrutando de lo lindo del partido que estaba haciendo su equipo. Los de Laurent Blanc no se conformaron con anotar una ‘manita’ y continuaron buscando la portería rival hasta que se llegó al minuto 90. En el tramo final, llegaron otros dos goles, el último de ello de nuevo obra de Karim Benzema que firmaba de esta forma su hat-trick y una actuación portentosa.

Después de las primeras tres jornadas de la Saudi Pro League, el Al-Ittihad se encuentra líder de la clasificación con pleno de victorias. 9 puntos que le igualan al Al-Hilal, el máximo favorito a levantar el trofeo y vigentes campeones. El equipo entrenado por Jorge Jesús, también repleto de estrellas procedentes del fútbol europeo, es el rival a batir por todos. Laurent Blanc no solo ha conseguido comenzar la temporada de forma inmaculada, sino que le ha cambiado la cara por completo al equipo, además de recuperar la mejor versión de Karim Benzema.

El año difícil de Benzema

El aterrizaje del ex delantero madridista en Arabia Saudí no fue nada sencillo. La aclimatación a un nuevo país tras 13 temporadas en Madrid, un vestuario desconocido y un fútbol muy diferente al que se practica en Europa fueron factores difíciles de superar para el ariete galo. Además, su relación con Marcelo Gallardo, al frente del equipo el curso pasado, tuvo demasiadas grietas hasta el punto de que Benzema no regresó de las vacaciones de Navidad en la fecha estipulada para ello, lo que provocó que fuera sancionado por el club.

Ahora, todo parece haber cambiado gracias a la llegada de su compatriota Laurent Blanc. La afinidad, al menos de momento, entre técnico y delantero es total y eso se refleja en el terreno de juego. Benzema ha recuperado la confianza perdida y ahora solo tiene que intentar mantener en el tiempo el nivel exhibido hasta ahora para que el Al-Ittihad sea un claro candidato al título liguero.