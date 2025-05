Ben Sulayem evita viajar a Barcelona para no cruzarse con Carlos Sainz

El presidente de la FIA, Ben Sulayem, no ha acudido al circuito de Barcelona-Cataluña este sábado para presidir el Gran Premio de España pocas semanas después de que Carlos Sainz anunciase que se iba a postular a la presidencia de su organismo. El dirigente emiratí y el piloto español aún no se han cruzado desde que este último inició su candidatura y tampoco lo van a hacer este fin de semana en el circuito de Barcelona-Cataluña en Montmeló.

Ben Sulayem ya no se presentó en el trazado catalán el viernes, día de los dos primeros entrenamientos del GP de España en el Mundial de Fórmula 1 2025, no lo ha hecho este sábado para los Libres 3 y la clasificación, y fuentes de la FIA confirman a este periódico que tampoco lo hará el domingo para presidir la carrera y escuchar el himno nacional en la línea de meta. Una ausencia acentuada al tener en cuenta que sí fue en 2023 y también en 2024.

Sainz, que como acostumbra cuando no hay otro compromiso que se lo impida acudió para apoyar a su hijo Carlos en el box de Williams, seguirá sin verse con Ben Sulayem. En las últimas semanas, este ha movido ficha ante la presión generada por la amenaza de una candidatura de un piloto de la talla del español, cuatro veces campeón del Rally Dakar. El actual presidente de la FIA propondrá en el próximo congreso una ley para vetar candidatos sobre la que el madrileño evitó pronunciarse al no ser todavía un hecho.

«Cuando haya ese cambio de estatutos y cuando se produzca el 13 de junio la Asamblea de la FIA me pronunciaré. Son rumores, no sería justo decir algo que a lo mejor no ocurre. Si al final no me puedo presentar, pues ya será cuestión de si la gente y la FIA decide que hay conflicto de intereses», comentó Sainz el pasado miércoles en un evento en Madrid.

Ben Sulayem evita ver a Sainz

OKDIARIO ha podido saber que la razón de la negativa de Ben Sulayem a Montmeló se debe principalmente a no querer encontrarse con Sainz y que ello se convierta en tema de debate. Además, el emiratí sabe que la F1, que sólo tiene dos votos en las elecciones del próximo 12 de diciembre en Uzbekistán, apoya al español por su cercanía con los pilotos.

Cuatro potencias de la parrilla, entre ellas Carlos hijo, se pronunciaron a favor de El Matador en su carrera hacia la presidencia de la FIA. Max Verstappen, ex compañero de Sainz en Toro Rosso, George Russell y hasta Fernando Alonso entonaron su predisposición hacia el éxito del madrileño en su nuevo objetivo, negando todos ellos además un conflicto de intereses por la participación del de Williams en las carreras.

Por su parte, Ben Sulayem, que este año había acudido a cuatro GP (Baréin, Arabia Saudí, Miami y Emilia-Romaña) ha optado por no venir a Barcelona a la espera de que pueda personarse contra todo pronóstico este domingo de cara a la carrera. Su presencia acapararía las miradas de todo el paddock, sobre todo por ese posible encuentro con Sainz, quien ahora mismo según sus últimas palabras se centra en ver cuántos apoyos puede adquirir para formar una candidatura sólida. Desde luego, la F1 está en crisis con el emiratí y ve con muy buenos ojos el proyecto del español.