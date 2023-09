Ben Shelton, el ‘pupilo’ de Federer que saca a 240 km/h e ilusiona a Estados Unidos

Estados Unidos es una de las grandes potencias históricas del tenis masculino a lo largo de su historia, si no la mayor, pero su realidad es que lleva sin ganar un Grand Slam con uno de sus tenistas un total de 20 años. Desde que Andy Roddick se hiciera con el US Open 2003, venciendo en la final al actual entrenador de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, ninguno de los contendientes del Team USA ha logrado imponerse en un grande. Bajo ese escenario de gran presión pero aún mayor expectación, aparece Ben Shelton, la nueva sensación del tenis yanqui, con 20 años, capacitado para la efectividad y la espectacularidad y apadrinado por Roger Federer. Su siguiente cita, en semifinales del US Open, ante Novak Djokovic, son palabras mayores que confirman la explosión.

Nacido el 9 de octubre de 2002 en Atlanta, Ben Shelton no se decidió por el tenis hasta una edad más avanzada de lo normal. Probó el beisbol y el fútbol americano, deporte en el que sus condiciones físicas marcaban la diferencia, pero pronto se daría cuenta, guiado por su padre, Bryan, de que lo suyo era la raqueta, las derechas y, sobre todo, los saques a gran velocidad. Con una combinación de potencia y plasticidad dignas de mención, Shelton fue dando pasos de gigante y aunque decidió enrolarse en la Universidad de Florida, tras un año y con apenas 19, la abandonó para centrarse en ser tenista profesional.

El final de 2022 trajo éxitos a Shelton en competiciones Challenger en Estados Unidos, país del que nunca había salido, ni profesional ni personalmente. En su primera visita foránea, Ben se enroló en un vuelo hacia el Open de Australia del que sustrajo un botín nada desdeñable en forma de cuartos de final. En lo que se refiere a los resultados, había triunfado, pero lo más importante es que su tenis se había hecho un hueco en la élite.

Como sucede con tantas otras explosiones, que confirman aquello de que lo importante no es llegar, si no mantenerse, Shelton se diluyó en la vorágine competitiva de los torneos ATP, sin ser capaz de ganar más de un partido seguido durante toda la temporada, hasta que llegó el US Open. El Grand Slam de casa, en el que más presión recibiría, pero que afrontaría con unas ganas que iban a superar todo lo anterior. Ben se iba a quitar el peso de vencer de manera continuada, con triunfos ante Cachín y Thiem –con retirada del austriaco– antes de superar a Karatsev, en tercera ronda y a Tommy Paul en octavos de final.

The semifinals are calling, Ben Shelton! pic.twitter.com/1jI9JimZcU — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2023

Ya estaba en cuartos, como en Australia, pero en este caso, el zurdo de Atlanta quería dar un paso más y lo iba a hacer, en un encuentro majestuoso, frente a otro compatriota, Frances Tiafoe, al que tumbó en cuatro sets, confirmándose como la gran sorpresa del US Open, con una cita ni más ni menos que con Novak Djokovic en semifinales.

Ben Shelton, apadrinado por Federer

La carrera deportiva de Ben Shelton está gestionada por la empresa de representación del que fuera su ídolo, Roger Federer, el tenista por el que el joven se enganchó al tenis en su adolescencia después de preferir otros deportes como niño. Alessandro Sant Albano es el manager de la nueva esperanza del tenis en Estados Unidos, aunque Federer no sólo le unió a él en este aspecto, si no también para firmarle para la marca deportiva de la que es accionista, la emergente On Running, que es la que viste a Shelton en el US Open 2023.

Los saques de Shelton a 240 km/h

Si algo destaca del juego de Ben Shelton es su servicio. Aún comete muchas dobles faltas, más por riesgo que por defectos técnicos, y su irregularidad se irá paliando con el paso de los meses y los partidos, pero el saque del jugador de Atlanta es ya un arma de destrucción masiva para sus rivales. En el US Open, Ben ha confirmado lo visto con anterioridad, quedándose, con un servicio a 240 km/h, muy cerca del récord histórico del torneo, obra de Andy Roddick, quien en 2004 alcanzó los 244 km/h.

Ben Shelton just hit at 149 MPH serve. 🤯 That's the fastest at the US Open! pic.twitter.com/TtRxzJvwJB — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2023