El Bayern de Múnich está cerca de cerrar el fichaje de Xabi Alonso para que el donostiarra sea su entrenador la próxima temporada. Los de Baviera se han fijado en el técnico español, al que conocen perfectamente, ya que jugó y se retiró luciendo su camiseta, para comenzar un nuevo ciclo el próximo curso en el Allianz.

Xabi Alonso es uno de los entrenadores del momento. Su temporada con el Bayer Leverkusen está siendo, simplemente, espectacular. El donostiarra tiene al equipo de la aspirina líder invicto de la Bundesliga, aventajando en cuatro puntos al Bayern, aunque el que apunta a ser su próximo destino tiene un partido menos.

No obstante, pase lo que pase, ganen o no el título, la realidad es que la temporada en el Bayer Leverkusen ya le ha servido para demostrar que es un entrenador diferencial. Y estos grandes resultados no ha tardado en verlos el Bayern de Múnich, que se ha adelantado a todos para hacerse con sus servicios.

El Bayern fichó el pasado mes de abril a Tuchel para levantar el vuelo de un equipo que terminó ganando la Bundesliga más por los errores del Borussia Dortmund que por los aciertos propios. Este curso, tampoco está yendo por el camino esperado, lo que lleva a los de Baviera a pensar en un cambio de ciclo liderado por Xabi Alonso, un técnico joven, que logra resultados y que conoce a la perfección la casa.

Sin la amenaza del Real Madrid

Además, el Bayern tiene vía libre para hacer con los servicios de Xabi Alonso tras ver como el Real Madrid ha hecho oficial la renovación de Carlo Ancelotti hasta el año 2026. El donostiarra era uno de los candidatos a ocupar el banquillo del Santiago Bernabéu si el italiano no continuaba, pero finalmente no será así.

En el Real Madrid siempre han tenido claro que no iba a correr con Xabi Alonso. De hecho, ven con muy buenos ojos la posibilidad de que siga creciendo en la élite más absoluta. En el Bernabéu saben que el donostiarra es uno de los candidatos a entrenar a los madridistas en algún momento, pero nadie tiene prisa. Ni el club ni el vasco.

Xabi Alonso quiere llegar al Bernabéu

Xabi Alonso, obviamente, tiene entre sus planes entrenar algún día al Real Madrid. Cuando llegue el momento, como hemos dicho anteriormente. Eso sí, quiere que cuando esto suceda tenga un gran proyecto firme que le permita triunfar en el Santiago Bernabéu. No quiere arriesgarse a repetir momentos complicados que ya tuvieron no hace tanto Benítez o Lopetegui.

No obstante, el Real Madrid no es el único deseo de Xabi. El donostiarra tiene mucho cariño tanto al Bayern de Múnich como al Liverpool. Con ambos clubes mantienen una muy buena relación y es posible que ambos equipos cambien de entrenador a final de la presente temporada.

Y obviamente, la Real Sociedad es el que ocupa un mayor espacio en su corazón. «Es muy txuri urdin», aseguran los que mejor le conocen. El conjunto donostiarra está feliz con Imanol Alguacil como técnico, pero si por algún casual algo cambiase, Xabi no tendría mayor inconveniente en regresar a la que siempre ha sido su casa para continuar con una carrera en la que va paso a paso. No obstante, si nada se tuerce, su futuro pasará por Múnich.

Así ha sido la carrera del donostiarra

Xabi Alonso comenzó su carrera como entrenador en 2018 en las categorías inferiores del Real Madrid. En concreto, se hizo cargo del Infantil A. Posteriormente, dirigió al Real Sociedad B desde julio de 2019 hasta junio de 2022, logrando un histórico ascenso a Segunda División con el filial de los donostiarras.

Tras unos meses parado, el 5 de octubre de 2022, Xabi Alonso fue nombrado nuevo entrenador del Bayer Leverkusen, con contrato hasta junio de 2024, que renovó hasta 2026, pero siempre con la condición de salir si llegaba el Real Madrid, el Liverpool o, como va a ser, el Bayern. Tomó las riendas del equipo cuando se encontraba en penúltima posición tras ocho partidos de la Bundesliga. Su debut fue tres días después con una victoria en casa por 4-0 sobre el Schalke 04.

Desde su nombramiento, el rendimiento del equipo ha mejorado significativamente. Esta temporada ha dirigido 25 partidos, de los cuales ha ganado 22, ha empatado tres y no ha perdido ninguno. En la Bundesliga, ha dirigido 16 duelos, ganando 13, empatando tres y sin ninguna derrota. Además, ha llevado al equipo a la victoria en los seis partidos de la Europa League, donde se ha clasificado para octavos, y en los tres duelos de la DFB-Pokal que ha dirigido.

Su enfoque táctico y su experiencia como jugador de élite han sido fundamentales para el resurgimiento del Bayer Leverkusen bajo su dirección, lo que le ha abierto las puertas de los grandes. Muchos le siguen, pero de momento el gigante alemán es el que más cerca está de hacerse con su fichaje.