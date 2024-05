El Bayer Leverkusen peleará por el triplete en la final de la Europa League tras otra remontada épica

El Bayer Leverkusen jugará la final de la Europa League tras su enésimo partido con final épico. El equipo de Xabi Alonso se disponía a ver cortada su racha de 48 partidos sin perder, pero un gol en el minuto 96 de Stanisic vio ampliado su idilio esta temporada. El conjunto alemán empató a dos con la Roma logrando el pase a la final y luchará por el triplete tras ganar la Bundesliga y encontrarse desde hace varias semanas en la final de la Copa.

Otro partido más en el que el Bayer Leverkusen tenía una cita con la historia. Y esa cita era la de seguir engordando el número de partidos invicto en lo que va de temporada. El equipo de Xabi Alonso contaba con ventaja de la ida, pues ganaron a la Roma en el Olímpico por 0-2. Una renta más que suficiente para recibirles con confianza, pero con pies de plomo. Pues si de algo se ha caracterizado esta competición es que cualquier equipo puede ganar a cualquier otro.

Xabi Alonso dejaba en el banquillo a su gran estrella, a Florian Wirtz. La joven perla alemana, que tampoco jugó en la última jornada ante el Eintracht, esperaba su oportunidad desde el banquillo. Pero sí lo hacía un ataque poderoso y peligroso -como viene siendo toda la temporada- formado por Adli, Hofmann y Hlozek.

El partido comenzó tranquilo, como el que sabe que tiene una renta suficiente como para manejar la eliminatoria. El Bayer Leverkusen, como siempre y como viene acostumbrando en lo que va de temporada, dominaba en la posesión, en las ocasiones y en todo. Así pasaban los minutos y los alemanes se encontraban cómodos, tranquilos. Podría estar escribiendo lineas y lineas de lo que pasó en la primera mitad, pero por pasar no pasó nada hasta el minuto 42 de partido, donde el árbitro policíaco Danny Makkelie pitó el primero de los penaltis a favor de la Roma.

El equipo de Xabi Alonso fue superior, como casi siempre, durante toda la primera parte, pero antes del descanso llegó un forcejeo de Tah con Azmoun y el árbitro holandés no dudó en señalar el punto fatídico. Ahí apareció el campeón del mundo Leandro Paredes para hacer el 0-1 y poner la eliminatoria en un puño. La distancia se reducía a tan sólo un gol. El encuentro se iba al descanso y con todo por decidir.

El Bayer Leverkuen espabila tras el descanso

Tras el descano, el rodillo del Bayer Leverkusen no se hizo esperar. Y comenzó arrollando. Ocasión tras ocasión, pero los alemanes no eran capaces de hacer el gol que les diera prácticamente el pase a la final de Dublín. Y como esto del fútbol es así… Si fallas, lo acabas pagando. Y eso le pasó al Leverkusen. En el minuto 62 una mano en al área provocó el segundo penalti de la noche. No sin suspense, pues Makkelie tuvo que ser llamado por el VAR. El holandés lo revisó en el monitor y volvió a señalar la pena máxima.

Y ahí apareció de nuevo Paredes para volver a engañar al portero del Leverkusen y hacer el 0-2. La eliminatoria estaba igualada y quedaban menos de media hora para evitar la prórroga. Pero el equipo alemán no iba a rendirse tan fácil. Primero por su racha de 48 encuentros invictos y segundo porque tenían una cita con la historia, que era meterse en la final y luchar por el Triplete.

Xabi Alonso estará en otra final

Pero en el minuto 80 el Leverkusen volvió a poner tierra de por medio. En un córner botado por Grimaldo, el balón acabó en el fondo de la red tras un gol en propia de Mancini. El capitán de la Roma se metió la pelota en su propia portería y los alemanes celebraban el que a la postre sería el pase a una nueva final esta temporada.

Por contra, Xabi Alonso iba a dejar la racha de invictos en 48 partidos. Este 9 de mayo de 2024 se iba a producir la primera derrota de la temporada. ¡48 partidos! Pero un gol de Stanisic en el minuto 96 lo cambió todo y el empate por 2-2 ante la Roma provocó que continuara el idilio esta temporada. Una racha de 49 partidos sin perder y con la sensación que si ya no han perdido, no lo van a hacer en lo que queda de año.