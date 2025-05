El barcelonismo se prepara para su mayor desplazamiento de la temporada: 4.000 culés estarán en Milán

El barcelonismo vivirá este martes en el estadio de San Siro en Milán su mayor desplazamiento de la temporada con más de 4.000 culés en las gradas. El Barcelona se enfrenta al Inter de Milán en la vuelta de las semifinales de la Champions League tras el empate a tres de la ida en Montjuic y necesita ganar a los italianos si quiere jugar la gran final de la Liga de Campeones el próximo 31 de mayo en Múnich.

Es por ello el desplazamiento más importante de la temporada para el Barcelona porque está en juego llegar a una final de Champions diez años después. La afición culé no se lo quiere perder y por ello se han organizado para que este sea el viaje con más hinchas azulgranas en un estadio visitante en toda la temporada. Serán más de 4.000 para intentar contrarrestar el gran ambiente de la afición interista.

«Los culés no dejarán solo al Barça en el Giuseppe Meazza, en el partido de vuelta de la semifinal de la Champions League contra el Inter. Un total de 3.064 socios y socias, más 1.057 peñistas viajarán a Milán para apoyar al equipo de Hansi Flick. La importancia del duelo reunirá al mayor número de aficionados y aficionadas culés que esta temporada han hecho un desplazamiento internacional, superando a los que el Barça jugó en el estadio Da Luz de Lisboa, contra el Benfica, y en el Signal Idruna Park de Dortmund, contra el Borussia», explica el Barcelona en su portal oficial sobre este desplazamiento de su afición a la ciudad italiana.

«Exactamente, viajarán 158 peñas de todo el mundo. Como viene siendo habitual en los grandes desplazamientos europeos, más de la mitad son peñas internacionales, con una participación especialmente numerosa de peñistas polacos. Cabe destacar la presencia de peñas italianas y suizas, favorecida por la proximidad geográfica con Milán. Asimismo, varias peñas catalanas y del resto del Estado estarán presentes para contribuir, con su aliento, a un ambiente vibrante en un partido decisivo», añade la entidad barcelonista.

Lewandowski viaja a Milán

La convocatoria del Barcelona para viajar a Milán este lunes tiene la gran novedad de que Robert Lewandowski, ya recuperado de su lesión muscular, viaja con el grupo con el objetivo de tener minutos ante el Inter. El conjunto culé entrenará en la tarde de este lunes en el Giuseppe Meazza y este martes, en el mismo escenario, a partir de las 21:00 horas, se jugará un billete para la final de la Champions League de Múnich tras el empate a tres en la ida en Montjuic contra la escuadra italiana.

En cambio, Alejandro Balde se ha quedado fuera de la convocatoria. El lateral izquierdo culé no se ha recuperado de su lesión y no llega a este partido. Hansi Flick podrá contar con el delantero polaco tras realizar este una recuperación express de su lesión. Jugadores como Casadó, Koundé y Bernal también son baja para este partido. Además de Ter Stegen, que no está inscrito en la Liga de Campeones.