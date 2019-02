Vermaelen ha sido el jugador descartado por Valverde para el Clásico entre Barcelona y Real Madrid de Copa del Rey que se disputará en el Camp Nou

Vermaelen ha sido jugador descartado por Ernesto Valverde para el Clásico de la Copa del Rey que disputan Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou. El central ha sido el único descartado de la lista de 19 jugadores que ofreció el técnico culé el pasado martes después del entrenamiento vespertino.

La no presencia de este futbolista se ha conocido después de que se hiciera oficial la alineación del Barcelona donde no estará Messi. El argentino ha sido duda hasta el último momento y finalmente no será titular. Malcom ocupará su puesto en el ataque culé.

El Barcelona jugará el Clásico ante el Real Madrid con un once compuesto por: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Coutinho, Malcom y Luis Suárez.