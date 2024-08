El Barcelona sigue con sólo 17 jugadores inscritos a dos semanas del inicio de la Liga

El Barcelona cuenta a día de hoy con tan sólo 17 jugadores inscritos en sus filas, el que menos fichas tiene inscritas ante la Liga de los principales equipos del torneo a apenas dos semanas del debut de competición, de la primera jornada liguera del tercer fin de semana de agosto. El resto de grandes clubes sí cuentan en sus plantillas con una cifra cercana a números habituales, con aún mucho mercado de fichajes por delante y con la posibilidad de cubrir huecos con canteranos.

Ter Stegen, Iñaki Peña, Cubarsí, Christensen, Koundé, Araujo, Balde, Fermín, Pedri, Ferran, Gündogan, Gavi, Oriol Romeu, De Jong, Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha, eso son los 17 jugadores inscritos por parte del Barcelona en estos momentos.

Cabe destacar que, evidentemente, no aparecen ni Joao Cancelo, ni Joao Félix ni Sergi Roberto, futbolistas sin contrato con los culés desde el pasado 30 de junio a los que el club quiere ampliar, pero tienen contrato con Manchester City y Atlético de Madrid en el caso de los dos primeros y está sin ficha en el caso del último, del mediocentro.

También está el tema de Vitor Roque, que tiene contrato hasta 2031, pero que en estos momentos no tiene ni ficha con el primer equipo y tampoco tiene dorsal, futbolista al que están intentando encontrar un hueco en otro equipo y, por qué no, un nuevo traspaso. En la página web del Barcelona también aparece como jugador del primer equipo Pau Víctor, aunque el canterano, ex del Girona y recién fichado tras pagar su cláusula, no aparece en los registros de la Liga por lo que seguirá, en principio, con ficha del filial.

El resto de grandes, con mucho más inscritos

Pero es que el Barcelona es de los equipos grandes, el que menos jugadores tiene escritos a esta altura de la pretemporada. Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao y Real Sociedad cuentan en estos momentos con más futbolistas en plantilla, con más trabajo hecho previo, con mayor solvencia hasta la fecha.

Real Madrid y Athletic son los clubes con más trabajo previo realizado. Ambos equipos tienen en estos momentos, con prácticamente un mes de mercado por delante, 22 futbolistas inscritos. Tienen todo prácticamente hecho, plantilla cerrada, en otra muestra de ambos clubes de que la planificación es sinónimo de su gestión. Los blancos han incorporado a Mbappé y Endrick para reforzar su ataque, tras la salida de Joselu. El Athletic incorporó a Gorosabel y Djalo.

La Real Sociedad por ejemplo, ha alcanzado ya la cifra de 24 inscritos en una temporada en la que vuelve a la Europa League y ha incorporado ya a Sergio Gómez. Por ejemplo el Atlético de Madrid cuenta con 19 inscritos a las órdenes del Cholo Simeone tras la salida rumbo al Sevilla de Saúl, aunque cabe destacar que el técnico argentino ha acostumbrado todos estos últimos años ha contar con plantillas cortas, con el fin de tener a todos los futbolistas enchufados.

El Barcelona, con 17 fichas, es el club con menos futbolistas inscritos de los grandes. Cabe destacar que el Girona, con 15, tendría en estos momentos menos futbolistas inscritos aunque cabe recordar que el cuadro gerundense ya tuvo el año pasado un gran número de cedidos y apunta a hacer lo mismo este año que juega Champions League, con su asociación con el Manchester City en el punto de mira por el trasvase de jugadores que puede haber entre ellos.