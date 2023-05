Barcelona-Real Sociedad: fiesta en el Camp Nou

El Barcelona sigue de fiesta. Después de ganar la Liga el pasado domingo ante el Espanyol, con lío incluido con los aficionados del conjunto perico, los jugadores celebrarán en el Spotify Camp Nou frente a sus aficionados el vigesimoséptimo título liguero de su historia. En frente tendrán a una Real Sociedad que, a diferencia de su rival, se juega volver a la Champions League 10 años después. El reto es máximo para los de Imanol Alguacil, mientras que los de Xavi Hernández tratarán de ayudar a Ter Stegen y a Lewandowski a lograr los récords que le faltan.

Ya lo dijo el técnico español en rueda de prensa sobre este asunto: «Los objetivos minoritarios son importantes. Hacer historia siendo el equipo menos goleado o el pichichi de Lewandowski». Y es que el Barcelona, aunque no lo parezca, tiene mucho en juego. Y eso es tratar de darle a sus dos jugadores el mérito que se merecen a una temporada donde han sido dos de los grandes protagonistas.

Por ello, ambos serán titulares en una alineación donde Xavi rotará. Rotará ligeramente, pero sin darle la espalda a una Liga donde han demostrado ser los mejores durante estas 34 jornadas disputadas. Pero lo que marcará este partido ante el cuarto clasificado de la Liga es la posterior fiesta que se llevará a cabo sobre el césped del Spotify Camp Nou. Sergio Busquets levantará el trofeo de campeones de Liga y, junto a sus compañeros, mostrará el trofeo frente a su afición. Además, el capitán y el entrenador tendrán unas palabras para los aficionados presentes a tal cita.

En busca de la Champions

Por parte de la Real Sociedad, los de Imanol Alguacil tienen un reto mayúsculo. Y no sólo los jugadores, que tratarán de vencer al Barcelona, sin lograrlo en los últimos 13 encuentros de Liga. De estos últimos 13 choques, el balance es de 11 derrotas y dos empates, siendo el 9 de abril de 2016 la última victoria ante los azulgranas. En el caso del técnico, no sabe lo que es ganar al equipo catalán en sus nueve enfrentamientos (un empate y ocho derrotas), siendo este equipo al que aún no ha conseguido derrotar.

El equipo vasco cuenta con las bajas sensibles de David Silva, Brais Méndez y Sadiq por lesión. Aunque tiene la clasificación de Champions encarrilada, pero no certificada, Imanol sacará un once repleto de grandes estrellas y con el objetivo de mandar un mensaje a su inmediato perseguidor en la lucha por el cuarto puesto, el Villarreal.