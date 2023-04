El Barcelona parece que no quiere ganar la Liga. No obstante, con los continuos tropiezos del Real Madrid, el conjunto azulgrana acabará ganándola tarde o temprano. Con la nueva derrota ante el Rayo Vallecano en la noche de este miércoles, Xavi Hernández no podrá, al menos de momento, poder mirar a los ojos a José Mourinho. El conjunto azulgrana tenía en su mano igualar el récord de los 100 puntos de la temporada 2011/2012, pero ya no será posible después de caer en Vallecas.

En la rueda de prensa previa al encuentro ante el Rayo Vallecano, Xavi Hernández reconoció que no pensaba en los récords de puntos ni de porterías a cero: «No pienso en los goles encajados, ni en superar el récord de victorias por 1-0, ni en llegar a los 100 puntos. Acuérdate de dónde veníamos el año pasado». No obstante, a los entrenadores siempre les gusta aparecer en los libros de la historia de las competiciones, pero el técnico catalán no será recordado por haber alcanzado los 100 puntos en una misma Liga.

Y es que el Barcelona acabó los primeros 19 partidos, es decir la primera vuelta con mayor número de puntos que aquel Real Madrid de José Mourinho. 49 logró el conjunto blanco allá por 2012 frente a los 50 logrados por los de Xavi Hernández. Desde la Ciudad Condal se hablaba mucho sobre la posibilidad de obtener este bonito récord del renovado Barça, pero deberán esperar.

Pero desde la eliminación en Copa del Rey en las semifinales contra el Real Madrid, el conjunto azulgrana vive un nuevo bache de resultados donde sólo han conocido la victoria en los últimos cuatro partidos. Después del duro varapalo ante su eterno rival en el Camp Nou, empataron en casa contra el Girona, después hicieron lo mismo en Getafe, para ganar únicamente al Atlético de Madrid el pasado fin de semana.

Otros récords

Pese a ya ser matemáticamente imposible el récord de los 100 puntos, el Barcelona puede conseguir otros récords históricos de porterías a cero y de menos número de goles encajados. A día de hoy, el Chelsea ostenta el récord en el siglo XXI de mayor porterías a cero, con 25 y siendo 24 de ellas obtenidas por Petr Cech. Lo logró en la temporada 2004/2005 también de la mano de José Mourinho. Por otro lado, tan sólo recibió 15 goles en los 38 partidos disputados.

A día de hoy, al Barcelona le han anotado 11 goles en la Liga. Por lo tanto, si quiere superar ese récord del Chelsea deberá recibir como máximo cuatro goles en las siete jornadas restantes. Por último, en la temporada 2015/2016, Jan Oblak, con el Atlético de Madrid sumó 24 porterías a cero encajando 18 goles, mismo récord que obtuvo Francisco Liaño con el Deportivo de la Coruña en la 93/94.