Xavi: «Hoy no hay excusas, el Rayo ha sido mejor»

Xavi Hernández habló al término del partido que midió al Barcelona ante el Rayo Vallecano y en el que los culés cayeron por 2-1. El técnico valoró el encuentro y reconoció en todo momento la superioridad franjirroja. No quiso entrar en excusas como el césped o las dimensiones del campo, que en los últimos días habían centrado el debate previo al partido.

Liga

«Pienso que es difícil ganar esta Liga. No nos podemos permitir la falta de intensidad. Cuesta mucho conseguir los puntos y eso indica la dificultad que tiene la Liga. Campos difíciles como el del Getafe, el del Rayo hoy… No hemos estado cómodos y hemos hecho un mal partido. No hay excusas».

Falta de gol

«La Liga no se ha acabado. Ese es el problema. Hoy hemos perdido, estamos enfadados porque no es el partido que queríamos hacer a estas alturas de competición. El Rayo se jugaba más y nosotros menos y eso no puede ser».

Ventaja

«Es importante la ventaja, pero no es excusa. Si miramos el global, es un buen bagaje, pero no nos podemos dormir. Tenemos que volver a la versión del Atlético, sin bajar la intensidad. Hoy nos han superado. Felicitar al Rayo porque han sido mejores».

Alirón

«No se me está haciendo larga, lo que quiero es ganarla. Me enfada no haber competido. Esto pasa en las Ligas, cuesta ganar y aquí han perdido muchos equipos también. Hay momentos en los que estás más espesos. Hoy lo hemos estado mucho».

Tensión

«Han puesto más intensidad ellos y nosotros estamos con una puntuación espectacular. Es difícil ganar, donde requería una intensidad excelente y la han tenido más ellos».

Oportunidad

«Es la dificultad de ganar en este tipo de campos. La gente animan, le ponen ritmo, el Rayo es un gran equipo. Pero hoy no hemos estado al nivel de lo que requería el partido».

Bajada de intensidad

«No le encuentro explicación a la bajada de intensidad. Hoy ellos han estado más intensos. Nos jugábamos estar a 14 puntos, pero tenemos una ventaja que hay que hacer buena en los próximos partidos».

Campo

«Al final es la intensidad. Hay un momento en la temporada en la que el rival ha sido superior y ha sido este. No hay excusas».