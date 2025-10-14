El Barcelona llevará a Ed Sheeran en su camiseta del Clásico

El FC Barcelona ha anunciado la camiseta que vestirá en el Clásico del próximo 26 de octubre frente al Real Madrid. Siguiendo el acuerdo de patrocinio que tiene firmado con Spotify, el club azulgrana dio a conocer la colaboración al séptimo artista que lucirá su firma: Ed Sheeran.

Concretamente, la elástica lucirá el nombre de ‘Play’, logotipo de su último álbum. Además, el diseño estará en la camiseta del equipo femenino de cara al partido del 19 de octubre ante el Granada. De esta forma, el cantante británico seguirá la lista de aristas mundiales como Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía y Drake.

«Ed Sheeran tiene más de 92 millones de oyentes mensuales en Spotify y ha colocado 14 canciones en el Billions Club, la colección de temas con más de mil millones de reproducciones en la plataforma. Play es su octavo álbum, un trabajo que nace de la alegría de vivir y que está inspirado por los sonidos e historias que Sheeran ha recogido alrededor del mundo. Este espíritu de explorar diferentes culturas y conectar comunidades de fans está naturalmente alineado con la huella global que ha caracterizado al FC Barcelona a lo largo de los años en su proyección internacional», explicó el Barça en su comunicado.

«Ver mi nuevo disco, Play, en la camiseta del Barça es uno de esos momentos que me cuesta creer. He amado el fútbol toda mi vida, así que llevar mi música a un escenario tan icónico y compartirla con los aficionados de todo el mundo significa mucho para mí», confesó Ed Sheeran en la presentación.

La preventa de la camiseta del Barcelona se lanzará este miércoles

Como es habitual en estos cambios de logo, la venta de ediciones exclusivas de la camiseta de partido estará disponible desde este miércoles 15 en las Barça Stores, en la plataforma de e-commerce del Club y en la tienda Nike del Passeig de Gràcia de Barcelona. Para estas piezas se abrirá una ventana de preventa exclusiva desde este martes 14 a las 22:00 horas hasta el miércoles 15 a las 10:00 horas.

Una de las ediciones limitadas de la camiseta de juego consta de 1.899 unidades en calidad Match. Otra, más exclusiva, tiene solo 22 unidades, también en calidad Match, y lleva la firma de los jugadores y jugadoras titulares de los dos partidos, el Clásico y el de la Liga F. Y como novedad, esta vez también se pondrán a la venta 11 unidades firmadas por Ed Sheeran.